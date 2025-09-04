कोल्हापूर

Kolhapur Farmers Protest : रेल्वे विभागाचा मनमानी कारभार, कोल्हापूरच्या शेतकऱ्यांनी ठेकेदाराला शिकवला धडा...

Kolhapur Farmer Agitation : शेतकऱ्यांच्या जमिनीची मोजणी व रेल्वेच्या हद्दी निश्चित केल्याशिवाय काम सुरू केल्यास रेल्वे रोको करणार असल्याचा इशारा, स्वाभिमानीचे नेते विक्रम पाटीलबू यांनी दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Farmers vs Railway Contractor : मिरज-कोल्हापूर रेल्वे लोहमार्गाच्या दोन्ही बाजूला ४७.१ किलोमीटर सुरक्षा व अतिक्रमण रोखण्यासाठी ट्रॅकवर फिक्स्ड नॉट सेफ्टी फेन्सिंग (सुरक्षा जाळी) बांधण्यासाठी काम सुरू केले आहे. दरम्यान, जैनापूर (ता. शिरोळ) येथील रेल्वे गेटजवळ चिपरी व जैनापूरच्या शेतकऱ्यांनी ठेकेदाराला धारेवर धरून सुरू असलेले काम बंद पाडले, तर शेतकऱ्यांच्या जमिनीची मोजणी व रेल्वेच्या हद्दी निश्चित केल्याशिवाय काम सुरू केल्यास रेल्वे रोको करणार असल्याचा इशारा, स्वाभिमानीचे नेते विक्रम पाटील यांनी दिला.

