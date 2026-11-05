Satej Patil Mumbai Visit : गोकुळच्या सत्तासंघर्षात सतेज पाटील तातडीने मुंबईला रवाना; १२ वाजता पत्रकार परिषद घेणार

Gokul Milk Union Power Struggle : गोकुळ दूध संघाच्या सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी मुंबईत धाव घेतली आहे. सहकारी संस्थांवर शासननियुक्त संचालक नेमण्यासह त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक नव्या राजकीय वळणावर पोहोचली आहे. या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्यासह पुढील राजकीय रणनीती ठरविण्यासाठी सतेज पाटील मुंबईत महत्त्वाच्या नेत्यांच्या भेटीगाठी घेणार आहेत. दरम्यान, आज (गुरुवार) दुपारी १२ वाजता मुंबईतील गांधी भवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन ते आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहेत..गोकुळ दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत बहुमत मिळविले होते. तर महायुतीच्या छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीला १२ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या आघाडीचे पारडे जड मानले जात होते. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे या बहुमतापुढेच आव्हान निर्माण झाले आहे..राज्य शासनाने ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर चार ते पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे या संचालकांना मतदानाचा अधिकारही असणार आहे. त्यामुळे गोकुळसारख्या मोठी आर्थिक उलाढाल असलेल्या संस्थेच्या सत्तासमीकरणावर या निर्णयाचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शासननियुक्त संचालकांच्या माध्यमातून महायुतीला अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत संख्याबळ मिळू शकते, अशी राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे..या पार्श्वभूमीवर सतेज पाटील यांनी मुंबई गाठली आहे. शासनाच्या निर्णयातील कायदेशीर तरतुदी, त्याची अंमलबजावणी आणि गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवर होणारे परिणाम याबाबत ते चाचपणी करणार आहेत. तसेच महाविकास आघाडीतील नेत्यांशी चर्चा करून पुढील भूमिका निश्चित करण्याची शक्यता आहे..Satej Patil on Gokul Dudh Sangh : गोकुळमधील शासननियुक्त संचालकांच्या निर्णयावर सतेज पाटील याची पहिलीच प्रतिक्रिया; ‘निवडणुकांना अर्थच राहणार नाही’.गांधी भवनातील पत्रकार परिषदेकडे लक्षगोकुळमधील सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सतेज पाटील आज दुपारी १२ वाजता मुंबईतील कुलाबा येथील गांधी भवन येथे पत्रकार परिषद घेणार आहेत. शासनाच्या निर्णयावर ते काय भूमिका मांडतात, या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार का आणि गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी कोणती रणनीती आखणार, याकडे सहकार क्षेत्रासह कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.