Amit Shah Kolhapur Visit : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आज रात्री कोल्हापुरात दाखल होणार; अंबाबाई मंदिराबाबत मोठा निर्णय, पाहा मिनिट-टू-मिनिट कार्यक्रम

कोल्हापूर : केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा आज (ता. १९) रात्री दहा वाजता कोल्हापुरात येणार आहे. त्यांच्या उपस्थितीत शनिवारी विविध कार्यक्रम होणार आहेत. शहा आणि त्यांच्या पत्नी सोनम यांचे (Amit Shah Kolhapur visit 2026) आज रात्री दिल्लीहून विशेष विमानाने कोल्हापूर विमानतळावर रात्री नऊ वाजता आगमन होईल. तेथून ते शासकीय विश्रामगृहात जातील. .शनिवारी सकाळी नऊला वाजता ते अंबाबाई मंदिरात येतील. तेथे त्यांच्या हस्ते शनिवारी (ता. २०) श्री करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिर व परिसर पुनर्विकास आराखड्याचा शिलान्यास होणार आहे. दुपारी बारा वाजता या प्रकल्पासाठी निधी दिल्याबद्दल त्यांचा पोलिस मैदान येथे सत्कार करण्यात येणार आहे. त्यानिमित्त कृतज्ञता सभा आहे..यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ उपस्थित असतील. यानंतर ते शासकीय विश्रामगृहाकडे व तेथून सायंकाळी इचलकरंजीला रवाना होतील. तेथे शहा यांच्या हस्ते जवाहर कारखान्याचा नामकरण सोहळा आहे. ते सायंकाळी विशेष विमानाने दिल्लीला रवाना होतील..Lote MIDC Water Crisis : कोकणातील उद्योगांवर 40 वर्षांत प्रथमच मोठं संकट! 15 जूनपासून एमआयडीसीचे पंपिंग स्टेशन बंद; पुढील दोन दिवसांत सर्व कंपन्या कुलूप लावणार.अंबाबाईचे दर्शन उद्या चार तास बंद राहणारकेंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आजपासून जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. शनिवारी (ता.२०) सकाळी ते करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाविकांसाठी सकाळी आठ ते दुपारी साडेबारा या वेळेत देवीचे दर्शन बंद राहणार आहे. मंत्री शहा अंबाबाई मंदिर संवर्धन कामाचा आढावा घेणार आहेत..विकास आराखड्यांतर्गत प्रदक्षिणा मार्ग आणि राम मंदिर जतन व संवर्धनाच्या कामाचा प्रारंभ त्यांच्या हस्ते होणार आहे. त्यामुळे मंदिर परिसरात स्वच्छतेबरोबरच सुरक्षा यंत्रणेची तयारी वेगाने सुरू आहे. मंदिर परिसरात सध्या विविध कामे सुरू असून, त्यासाठी ठेवलेले सर्व बांधकाम साहित्य हलवले आहे. परिसरात उभारलेले मंडप, फेरीवाले, फूल विक्रेत्यांचे स्टॉलही हटवले आहेत. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव परिसरातील सर्व दुकाने बंद ठेवण्याच्या सूचना पोलिस प्रशासनाने देवस्थान समितीला दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.