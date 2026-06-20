Ambabai Temple Development Plan : अमित शहा यांच्या हस्ते श्री अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्याचा शुभारंभ, १४४५.९७ कोटींचा निधी असा होणार खर्च

Amit Shah Kolhapur Visit : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराच्या १४४५.९७ कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी विकास आराखड्याचा शुभारंभ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री चंद्रकांत पाटील, हसन मुश्रीफ, आशिष शेलार, खासदार धनंजय महाडिक आणि जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड उपस्थित होते..अमित शहा यांनी सपत्नीक श्री अंबाबाईचे दर्शन घेऊन विधिवत पूजा केली. त्यानंतर मंदिर परिसरातील विविध विकासकामांच्या कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले. तसेच मंदिर विकास आराखड्याच्या प्रदर्शनाची पाहणीही करण्यात आली..सुमारे हजार वर्षांचा इतिहास लाभलेल्या आणि देशातील प्रमुख शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या श्री महालक्ष्मी मंदिराचे जतन, वारसा संवर्धन, भाविकांसाठी आधुनिक सुविधा आणि पर्यटन विकास या उद्देशाने हा आराखडा राबविण्यात येत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने ६ मे २०२५ रोजी या प्रकल्पासाठी १४४५.९७ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली होती..आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्यात १४३.९० कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी मिळाली असून, पुरातत्त्व विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मुख्य मंदिराचे जतन, संवर्धन आणि दुरुस्तीची कामे सुरू आहेत. विद्युतीकरण, सीसीटीव्ही आणि प्रकाशयोजना यांसाठीही स्वतंत्र कामे प्रगतीपथावर आहेत..Amit Shah Fitness Routine : गृहमंत्री शहा एक दिवस कोल्हापुरात पण फिटनेससाठी विशेष तयारी, दिल्लीतून आले आचारी; व्यायामशाळेतून ट्रेडमिल, डंबेल्सही मागवले.मंदिर परिसरातील ४१ लहान-मोठ्या मंदिरांचे संवर्धन, नगर प्रदक्षिणा मार्गाचे सुशोभीकरण आणि परिसर विकासाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. तीन टप्प्यांत राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात दर्शन मंडप, अन्नछत्र, माहिती केंद्र, स्वतंत्र शौचालये, चप्पल स्टँड, दुकाने, अँफिथिएटर, बहुउद्देशीय सभागृह, प्रथमोपचार केंद्र, वेदपाठशाळा, भोजनगृह आणि वाहनतळ उभारण्यात येणार आहेत.या प्रकल्पामुळे भाविकांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध होण्याबरोबरच कोल्हापूरच्या धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही बळ मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.