Amruta Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस काही काळासाठी कोल्हापुरात, कारण काय?

अमृता फडणवीस कोल्हापूरात:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस मंगळवारी दुपारी साडेचार वाजता खासगी विमानाने कोल्हापूर विमानतळावर दाखल झाल्या.सांगोला कार्यक्रमासाठी प्रस्थान:त्या सांगोला (जि. सोलापूर) येथील कार्यक्रमासाठी मुंबईहून आल्या असून विमानतळावर काही काळ स्थानिक कार्यकर्त्यांशी संवाद साधल्यानंतर मोटारीने सांगोल्याकडे रवाना झाल्या.भाजप पदाधिकाऱ्यांचे स्वागत:विमानतळावर भाजप जिल्हाध्यक्ष चेंतनसिंग सावंत, जिल्हा महिला आघाडीच्या अध्यक्षा मेघाराणी जाधव, जिल्हा सरचिटणीस सुशीला पाटील, जिल्हा सचिव रेखा पाटील यांनी अमृता फडणवीस यांचे स्वागत केले..Kolhapur Amruta Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस मंगळवारी अल्पकाळासाठी कोल्हापूर विमानतळावर दाखल झाल्या. सांगोला (जि. सोलापूर) येथील एका कार्यक्रमासाठी त्या मुंबईहून खासगी विमानाने दुपारी साडेचार वाजता कोल्हापूर येथे आल्या..विमानतळावर आगमन होताच त्यांनी काही काळ स्थानिक कार्यकर्त्यांशी थोडक्यात संवाद साधला. त्यानंतर भाजप जिल्हाध्यक्ष चेंतनसिंग सावंत यांच्यासह त्या थेट मोटारीने सांगोल्याकडे रवाना झाल्या. भाजप जिल्हा महिला आघाडीच्या अध्यक्षा मेघाराणी जाधव, जिल्हा सरचिटणीस सुशीला पाटील, जिल्हा सचिव रेखा पाटील यांनी त्यांचे स्वागत केले..GST Raid Kolhapur : कोल्हापुरात जीएसटी विभागाची धाड, तब्बल २१ कोटींचा कर चुकवला; गोपनीय माहिती समोर आली अन्.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)प्र.१ : अमृता फडणवीस कोठे आल्या होत्या?उ. – त्या कोल्हापूर विमानतळावर मंगळवारी दुपारी साडेचार वाजता दाखल झाल्या.प्र.२ : त्या कोल्हापूरात का आल्या होत्या?उ. – सांगोला (जि. सोलापूर) येथील एका कार्यक्रमासाठी त्या मुंबईहून कोल्हापूर मार्गे आल्या होत्या.प्र.३ : विमानतळावर कोणांनी स्वागत केले?उ. – भाजप जिल्हाध्यक्ष चेंतनसिंग सावंत, जिल्हा महिला आघाडीच्या अध्यक्षा मेघाराणी जाधव, जिल्हा सरचिटणीस सुशीला पाटील व जिल्हा सचिव रेखा पाटील यांनी त्यांचे स्वागत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.