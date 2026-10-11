Gokul Milk Uninon Kolhapur News : ‘गोकुळ’ उभारण्यासाठी आनंदराव पाटील चुयेकरांनी घरातील सोनेही गहाण ठेवलं; शशिकांत चुयेकर भावुक

Gokul Milk Union foundation history in Kolhapur : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीसाठी सतेज पाटील आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीने आज (रविवारी) चुये गावातून प्रचाराचा शुभारंभ केला. गोकुळ दूध संघाच्या उभारणीत महत्त्वाचे योगदान देणारे आनंदराव पाटील चुयेकर यांच्या गावातून प्रचाराला सुरुवात करताना त्यांचे पुत्र शशिकांत पाटील चुयेकर यांनी वडिलांच्या संघर्षाला उजाळा दिला. गोकुळ वाचवण्यासाठी आनंदराव चुयेकर यांनी घरातील सोनेही गहाण ठेवले होते, अशी आठवण सांगताना ते भावुक झाले..शशिकांत चुयेकर म्हणाले, “चुयेकर साहेबही गरीब घरातून पुढे आले होते. त्यांनी आमच्या आजींचे घरातील सोनेही गहाण ठेवले. शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांनी स्वतःचा मुलगा, पत्नी किंवा संसाराकडे लक्ष देण्यापेक्षा गोकुळकडे लक्ष द्या, गोकुळ व्यवस्थित ठेवा आणि तो शेतकऱ्यांच्या मालकीचा राहू द्या, असा आग्रह धरला.”.काबाडकष्ट करणाऱ्या गरीब दूध उत्पादक शेतकऱ्याचे दूध स्वीकारून त्याला आधार देणे, तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांना सक्षम करणे, हे आनंदराव चुयेकर यांचे स्वप्न होते. त्यासाठी ते शेवटपर्यंत लढत राहिले, असेही त्यांनी सांगितले..Gokul Milk Election Candidates : गोकुळमधील महायुतीच्या उमेदवार यादीत, कोणाचा मुलगा, भाऊ तर कोणाची पत्नी; २५ उमेदवारांच्या यादीत ९० टक्के घराणेशाहीचे वर्चस्व.आनंदराव चुयेकर यांनी गोकुळ दूध संघ उभारण्यासाठी घेतलेल्या कष्टांचा उल्लेख करत शशिकांत चुयेकर यांनी संघाचे शेतकऱ्यांच्या मालकीचे स्वरूप जपण्याचे आवाहन केले. आगामी १८ तारखेला होणाऱ्या निवडणुकीत ठरावधारकांनी राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी आघाडीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.