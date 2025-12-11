कोल्हापूर

Kolhapur Anganwadi Workers : सरकारच्या अपूर्ण आश्वासनांवर संताप; मानधन वाढीसाठी अंगणवाडी सेविका रस्त्यावर, तीव्र आंदोलनाची गर्जना

Workers Accuse Government : शासनाने जाहीर केलेल्या मानधनात प्रत्यक्षात तफावत; ‘फसवणूक थांबवा, हक्काचे मानधन द्या’ असा रोष सेविकांकडून व्यक्त
कोल्हापूर : सरकारने अंगणवाडी सेविकांना १५ हजार आणि मदतनीसांना ८५०० रुपये मानधन देण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात मात्र १३ हजार व मदतनीसांना ७५०० रुपये मानधन दिले आहे.

