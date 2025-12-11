Kolhapur Anganwadi Workers : सरकारच्या अपूर्ण आश्वासनांवर संताप; मानधन वाढीसाठी अंगणवाडी सेविका रस्त्यावर, तीव्र आंदोलनाची गर्जना

कोल्हापूर : सरकारने अंगणवाडी सेविकांना १५ हजार आणि मदतनीसांना ८५०० रुपये मानधन देण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात मात्र १३ हजार व मदतनीसांना ७५०० रुपये मानधन दिले आहे. .ही फसवणूक असून, मानधनात वाढ न झाल्यास तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा अंगणवाडी कर्मचारी आणि सेविकांनी आज दिला. महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी संघटना (आयटक संलग्न) यांच्या नेतृत्वाखाली आज महावीर उद्यान येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. .Kolhapur Politics : निवडणुकीच्या तोंडावर ‘नारळां’चा सुफल संपूर्ण पाऊस! चार वर्षे शांत असलेली विकासकामे अचानक जागी कशी?.त्यानंतर त्यांनी निदर्शने करून मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. महावीर उद्यानातून कर्मचारी आणि सेविका मोर्चाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आल्या. संतप्त झालेल्या सेविकांनी सरकार विरोधात घोषणा दिल्या. त्यानंतर त्यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली. .यावेळी सतीशचंद्र कांबळे म्हणाले, ‘अंगणवाडी कर्मचारी अनेक वर्षे न्यायासाठी लढत आहेत. न्यायालयीन आदेश, किमान वेतन कायदा आणि मानवी हक्कांचा शासनाने भंग केला आहे. महिला रस्त्यावर उतरतात म्हणजे क्रांतीच जन्माला येते, हे सरकारने विसरू नये. .Ajit Pawar: 'राष्ट्रवादी’ हीच आमच्या कार्यकर्त्यांची जात : उपमुख्यमंत्री अजित पवार; रहिमतपुरात सभा, नुसती भाषणे देऊन विकास होत नाही !.हजारो मोर्चे अनेकवेळा निवेदने सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाचे निकाल होऊनही सरकार आम्हाला फक्त वाटाण्याच्या अक्षता लावत आहे. हे अन्यायकारक आहे. तरीही आम्ही न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवू.’ संघटनेच्या सचिव शुभांगी पाटील म्हणाल्या, ‘शासनाने जाहीर केलेले मानधन आणि प्रत्यक्षात दिलेले मानधन यात तफावत आहे. .ही आमची फसवणूक आहे, आम्ही या विरोधात तीव्र आंदोलन करणार आहोत.’ निवासी उपजिल्हाधिकारी गजनान गुरव यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी अकिब पठाण, वर्षा लव्हटे, रेखा पाटील, अर्चना कांबळे, अक्काताई पाटील, हेमा जाधव, जयश्री बंगले, मीना पवार, ममता साठे, वर्षा पोरे, ज्योती पाटील, प्रतिभा कांबळे, सुवर्णा पाटील, सुनंदा काटकर, विद्या प्रभावळे, वैशाली चव्हाण, शोभा दुबले, कांचन मगदूम, उषा मगदूम, सिंधू नाळे, दिशा गुरव, गीता सकट, वंदना साळुंखे, भारती चव्हाण, आनंदी कांबळे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.