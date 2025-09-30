Arabian Sea Weather : अरबी समुद्राच्या वातावरणात पुन्हा बदल, वादळसदृश स्थिती; हवामान विभागाचा अंदाज काय?

किनारी भागातील हवामान बदल – देवगड तालुक्याच्या किनाऱ्यावर अधूनमधून जोरदार सरी कोसळत असून, अरबी समुद्रात वादळसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे.मच्छीमारी विस्कळीत – छोट्या मच्छीमारांनी समुद्रात जाणे टाळले असून, मासळीची आवक मंदावल्याने बाजारात परिणाम दिसतो आहे.सुरक्षिततेसाठी नौकांची गर्दी – परराज्यातील अनेक मच्छीमारी नौका सुरक्षिततेसाठी देवगड बंदरात आश्रयाला आल्या असून, यामुळे किनारपट्टी सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाली आहे..Coastal Weather Update : देवगड तालुक्याच्या किनारी भागात अधूनमधून पावसाच्या जोरदार सरी बरसत आहेत. अरबी समुद्रातील संभाव्य वादळसदृश स्थितीमुळे सर्वार्थाने सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या येथील नैसर्गिक सुरक्षित बंदरात परराज्यातील मच्छीमारी नौका सुरक्षितता म्हणून आश्रयाला आल्या आहेत. यामुळे स्थानिक सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाली आहे. दरम्यान, किनारी भागात पावसाळी वातावरण कायम आहे..तालुक्याच्या किनारी भागात पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. ऐन पावसाळ्याप्रमाणे सध्या जोराच्या पावसाच्या सरी कोसळत असतात. बदलत्या वातावरणामुळे अरबी समुद्रातही बदल जाणवत होते. यामुळे स्थानिक मासेमारी विस्कळीत झाली आहे. छोटे मच्छीमार समुद्रात मासेमारीसाठी जाण्यास धजावत नाहीत..त्यातच कोकणात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवल्यामुळे सुरक्षितता म्हणून परराज्यातील मच्छीमारी नौका येथील बंदरात आश्रयाला आल्या आहेत. त्यामुळे बंदरात मच्छीमारी नौकांची गर्दी झाली होती. बाहेरील मच्छीमारी नौका बंदरात आश्रयाला आल्याने स्थानिक किनारा सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाली आहे..आलेल्या मच्छीमारी नौकांच्या नोंदी तसेच त्यावरील मच्छीमारांची माहिती घेतली जात होती. पावसामुळे स्थानिक मच्छीमारी थंडावल्याने बाजारात मासळीची आवक मंदावल्याचे चित्र होते. मध्यंतरी येथील बंदरातील एक नौका समुद्रात अपघातग्रस्त झाल्यामुळे मच्छीमार सुरक्षितता बाळगत असल्याचे दिसून येत होते. दरम्यान, समुद्रातील वातावरण खराब असल्याने वातावरण पूर्ववत होईपर्यंत बंदरात मच्छीमारी नौका थांबून राहण्याची शक्यता आहे..Weather Alert IMD : हवामान विभागाचा पुन्हा अलर्ट, पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज.FAQsप्र.१: सध्या देवगड तालुक्याच्या किनाऱ्यावर हवामान कसे आहे?उ: अधूनमधून जोरदार पावसाच्या सरी कोसळत असून, वादळी वारे आणि मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.प्र.२: स्थानिक मच्छीमारीवर याचा काय परिणाम झाला आहे?उ: छोटे मच्छीमार समुद्रात जाण्यास धजावत नसल्यामुळे स्थानिक मच्छीमारी थंडावली आहे आणि बाजारातील मासळीची आवक मंदावली आहे.प्र.३: देवगड बंदरात बाहेरील मच्छीमारी नौका का आल्या आहेत?उ: सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अरबी समुद्रातील वादळसदृश परिस्थिती टाळण्यासाठी परराज्यातील नौका देवगड बंदरात आश्रयाला आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.