Kolhapur News: कोल्हापुरात सैन्य भरतीला तुफान प्रतिसाद! देशभरातून तरुणांची धाव, विद्यापीठ परिसर गर्दीने फुलला

कोल्हापूर,University: प्रादेशिक सेनेच्या जवान आणि ट्रेड मॅन पदासाठी शिवाजी विद्यापीठ परिसरात आजपासून भरतीला प्रारंभ झाला. सकाळी सहा ते संध्याकाळी सहा या वेळेत ही भरती होणार असून, पुढील पंधरा दिवस भरती चालणार आहे. .यामध्ये महाराष्ट्रासह देशाच्या सर्व भागांतून तरुण येणार आहेत. भरतीसाठी १० वी आणि १२ वी ही शैक्षणिक अर्हता आहे. भरतीला तरुणांचा प्रचंड प्रतिसाद असून, रविवारी रात्री शिवाजी विद्यापीठ परिसर गर्दीने फुलून गेला होता..Army Public School Recruitment 2025: 10वी पास ते पदवीधर उमेदवारांसाठी नोकरीची संधी! आर्मी पब्लिक स्कूलमध्ये विविध पदांसाठी भरती सुरू; जाणून घ्या अर्जाची अंतिम तारीख .सैन्यामध्ये भरती होणे, हे अनेक तरुणांचे स्वप्न असते. हे स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी ते प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतात. शारीरिक आणि बौद्धिक तयारी करून ते भरतीसाठी उतरतात. आजपासून प्रादेशिक सेनेच्या भरतीला प्रारंभ झाला. पहिल्या दिवशी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, गुजरात आणि तेलंगणामधील तरुणांची भरती झाली. .रविवारी पहाटे सहा वाजता होणाऱ्या भरतीसाठी शनिवारी (ता.१५) रात्रीपासूनच तरुणांचे जथ्थे विद्यापीठ परिसरात येत होते. येथील पादचारी मार्गावरच त्यांनी रात्र काढली. आसपासच्या परिसरातील गल्ल्यांमध्ये दुकानांच्या दारात, इमारतींच्या पार्किंगमध्ये तरुण थांबले होते. .सकाळी सहा वाजता भरती प्रक्रिया सुरू झाली. पहिल्यांदा वजन, उंची आणि छाती मोजली जाते. त्यानंतर १६०० मीटर धावण ही प्रमुख शारीरिक चाचणी झाली. त्यानंतर निवड झालेल्या तरुणांना थांबवले गेले. अशाप्रकारे दिवसभर प्रक्रिया सुरू होती. शिवाजी विद्यापीठाचे मैदान आणि परिसरात ही भरती प्रक्रिया सुरू आहे..व्हाईट आर्मीतर्फे भोजनाची व्यवस्थाभरतीसाठी येणाऱ्या तरुणांना व्हाईट आर्मीतर्फे मोफत जेवण दिले जाते. सातारा येथे अग्निवीर भरती सुरू आहे. तिथेही व्हाईट आर्मीतर्फे मोफत जेवणाची सुविधा दिली जात आहे. याचा खर्च अधिक आहे. त्यामुळे समाजातील दानशुरांनी व्हाईट आर्मीला धान्य किंवा वस्तूरूपाची मदत द्यावी. आर्थिक मदतही स्वीकारली जाईल, असे आवाहन व्हाईट आर्मीचे प्रमुख अशोक रोकडे यांनी केले आहे..