कोल्हापूर

Sangli News : आटपाडीत ८०% मतदानाची ऐतिहासिक नोंद; कोणाला तारण, कोणाला घातसंपूर्ण तालुक्याचे लक्ष निकालाकडे

Close Contest Between BJP : पहिल्या दोन तासांत ९.८१ टक्के मतदान झाले होते. महिलांचा व युवा मतदारांचा लक्षणीय सहभाग दिसून आला. प्रभागातील प्रत्‍येक बूथवर मतदार मोठ्या प्रमाणात दिसून आले. शहरात सकाळी साडेसात वाजता मतदानाला सुरुवात झाली.
Close Contest Between BJP

Close Contest Between BJP

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ईश्वरपूर : उरुण-ईश्वरपूर नगरपालिकेसाठीच्या नगराध्यक्षपदासह नगरसेवक पदासाठी दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत सरासरी ५५.९३ टक्के मतदान झाले. नगराध्यक्ष पदासाठी ६ उमेदवार, तर नगरसेवक पदासाठी ९४ उमेदवार आपले नशीब आजमावत आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Sangli
mayor
Islampur
Vote
nagarpalika
nagarsevak

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com