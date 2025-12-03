Sangli News : आटपाडीत ८०% मतदानाची ऐतिहासिक नोंद; कोणाला तारण, कोणाला घातसंपूर्ण तालुक्याचे लक्ष निकालाकडे

ईश्वरपूर : उरुण-ईश्वरपूर नगरपालिकेसाठीच्या नगराध्यक्षपदासह नगरसेवक पदासाठी दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत सरासरी ५५.९३ टक्के मतदान झाले. नगराध्यक्ष पदासाठी ६ उमेदवार, तर नगरसेवक पदासाठी ९४ उमेदवार आपले नशीब आजमावत आहेत. .पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांनीही मोठ्या चुरशीने आपला मतदानाचा हक्क बजावला. सकाळपासूनच मतदानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद होता. सकाळी साडेसात वाजल्यापासून मतदान केंद्रांवर रांगा लागल्या होत्या. .Sangli News : आटपाडीत ८०% मतदानाची ऐतिहासिक नोंद; कोणाला तारण, कोणाला घात संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष निकालाकडे!.पहिल्या दोन तासांत ९.८१ टक्के मतदान झाले होते. महिलांचा व युवा मतदारांचा लक्षणीय सहभाग दिसून आला. प्रभागातील प्रत्येक बूथवर मतदार मोठ्या प्रमाणात दिसून आले. शहरात सकाळी साडेसात वाजता मतदानाला सुरुवात झाली. .सकाळी ११.३० वाजेपर्यंत २४. ५० टक्के, दुपारी दीड वाजेपर्यंत ४०.३५ टक्के मतदान झाले. दुपारनंतर मतदानाला वेग आला. दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत ५५.९३ टक्के मतदान झाले. बहुतांश मतदार आपली कामे उरकून दुपारनंतर मतदान केंद्रात हजेरी लावली. .Sangli Crime : सततच्या मारहाणीने व मानसिक छळाला कंटाळून सागर माळीने उचले टोकाचे पाऊल; आरोपींना तात्काळ अटक.उरुण-ईश्वरपूर नामकरण झाल्यानंतर ही पहिलीच निवडणूक होत असल्याने दोन्ही गटासाठी मोठ्या प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. निवडणूक अटीतटीची असल्याने उमेदवार व त्यांचे समर्थक प्रत्येक मतदाराला मतदान केंद्रावर आणण्यासाठी प्रयत्न करत होते. .ज्येष्ठ, दिव्यांग मतदार मतदान केंद्रपर्यंत आणण्यासाठी रिक्षा, चारचाकी वाहनाची व्यवस्था केली होती. काही ठिकाणी किरकोळ शाब्दिक वाद वगळता दुपारपर्यंत मतदान प्रक्रिया शांततेत सुरू होती. .Sangli News : ट्रक चालकाचा एकच प्याला, महामार्ग मात्र ब्लॉक झाला! मद्यधुंद चालकाला वाहनधारकांसह युवकांनी धू-धू धुतलं.शहरातील राजकीय वातावरण, प्रचारादरम्यान एकमेकांवर केलेली टीकाटिप्पणी, आरोप-प्रत्यारोप यामुळे पोलिस यंत्रणेने कडक बंदोबस्त ठेवला होता. पोलिस उपाधीक्षक अरुण पाटील आणि पोलीस निरीक्षक सोमनाथ वाघ यांनी सर्वच केंद्रांवर बारकाईने लक्ष ठेवले होते. .संवेदनशील व अतिसंवेदनशील केंद्रांवर विशेष सुरक्षा पथक तैनात करण्यात आले होते. प्रभाग क्रमांक ७ आणि १३ किरकोळ वादावादी वागळता सर्वत्र शांततेत मतदान सुरू होते. काही ठिकाणी किरकोळ वादविवाद घडले, पण ते तत्काळ सोडवण्यात आले. पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये तणावपूर्ण शांतता जाणवत होती..उरुण-ईश्वरपूर नगरपालिका निवडणूकनगराध्यक्ष पदासाठी ६ उमेदवार, तर ३० नगरसेवक पदासाठी ९४ उमेदवार रिंगणात.एकूण मतदार - ६४ हजार २१५स्त्री मतदार - ३२ हजार ३४०पुरुष मतदार - ३१ हजार ८७१इतर मतदार - ४एकूण मतदान - ६४ हजार २१५एकूण टक्केवारी - ५५.९३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.