Kolhapur Election: भाजपला टक्कर देण्यासाठी विरोधकांची धडपड; सूर न जुळल्याने आघाड्या मात्र अडखळल्या!

Ajara Politics: भाजप नेते अशोक चराटी यांच्या विरोधात आजऱ्यात बहुपक्षीय आघाडीची चळवळ सुरू असून, त्यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी विरोधक भक्कम मुठ बांधू पाहत आहेत.
आजरा: नगरपंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याचा तिसरा दिवस उजाडला तरी आजऱ्यात अजूनही राजकीय चर्चेचे गुऱ्हाळ थांबलेले नाही. भाजपचे नेते व सत्ताधारी गटाचे अशोक चराटी यांच्या विरोधात दोन्ही कॉंग्रेसचे गट, जुना भाजप, आजरा अन्याय निवारण समिती, मुस्‍लिम समाजातील दोन गट अशी आघाडी मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे.

