Kolhapur Election: भाजपला टक्कर देण्यासाठी विरोधकांची धडपड; सूर न जुळल्याने आघाड्या मात्र अडखळल्या!

आजरा: नगरपंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याचा तिसरा दिवस उजाडला तरी आजऱ्यात अजूनही राजकीय चर्चेचे गुऱ्हाळ थांबलेले नाही. भाजपचे नेते व सत्ताधारी गटाचे अशोक चराटी यांच्या विरोधात दोन्ही कॉंग्रेसचे गट, जुना भाजप, आजरा अन्याय निवारण समिती, मुस्लिम समाजातील दोन गट अशी आघाडी मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. .दरम्यान, अद्याप दोन्ही राष्ट्रवादीकडून या दोघांपैकी कोणाबरोबर जायचे याची अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे सूर जुळेना व आघाड्यांचा घोळ संपेना असे चित्र आहे. जिल्हा पातळीवर वजन राखून असलेले भाजपचे नेते चराटी यांना आजरा नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत एकटे पाडण्यासाठीची रणनीती विरोधकांकडून आखली जात आहे. .यासाठी विरोधक त्यांच्या विरोधात भक्कम मोट बांधण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. यासाठी राष्ट्रवादीलाही बरोबर घेण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. हे एकीकडे असताना दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांची भूमिका अजून स्पष्ट झालेली नाही. .वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांचा हिरवा कंदील मिळाल्यावर राष्ट्रवादीची भूमिका ठरणार आहे. मात्र, शहरात चर्चेच्या फेऱ्या सुरूच आहेत. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे तालुका अध्यक्ष मुकुंदराव देसाई यांचे घर चर्चेचे केंद्र बनले आहे..चराटी व विरोधकांकडून राष्ट्रवादीला बरोबर घेण्यासाठी निकराचे प्रयत्न सुरू असून, जागा वाटपाबाबतही चर्चा केली जात आहे. त्यामुळे शहरात राजकीय घडोमोडींना वेग आला आहे. दरम्यान, उमेदवारीसाठी इच्छुकांची घालमेलही वाढली आहे. आजऱ्यात आघाड्यांची रचना कशी राहणार, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे..पालकमंत्र्यांच्या पाठिंब्यासाठी प्रयत्नपालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा पाठिंबा मिळावा, यासाठी चराटी व चराटी विरोधक अशा दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, जिल्हा बॅंकेचे संचालक प्रा. अर्जुन आबिटकर यांनी चार दिवसांत दोन वेळा आजऱ्याचा दौरा केला. त्यांनी चराटी यांच्याशी चर्चा केल्याचे समजते.