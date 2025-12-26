कोल्हापूर

Kolhapur Flashback : तीन वेळा महापौरपद हुकले, तरीही न डगमगलेले नेतृत्व; बळिराम पोवारांची जिद्दी राजकीय कहाणी

Baliram Powar’s Early Political Rise : पहिल्या निवडणुकीपासून महापौरपदापर्यंतचा प्रवास हा सततच्या अपयशावर मात करत उभा राहिलेल्या जिद्दी नेतृत्वाचा इतिहास आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : कोल्हापूरचे सातवे महापौर बळिराम राजाराम पोवार पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतच शेकापचा बालेकिल्ला असलेल्या मंगळवार पेठेतून काँग्रेसकडून निवडून आले. शेतकरी कुटुंबात वाढलेले पोवार पहिले महापौर होतील, अशी त्यांना अनुकूल परिस्थिती होती; पण राजकारणातील चढ -उतारांनी ते पद हुकले.

