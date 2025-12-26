Kolhapur Flashback : तीन वेळा महापौरपद हुकले, तरीही न डगमगलेले नेतृत्व; बळिराम पोवारांची जिद्दी राजकीय कहाणी

कोल्हापूर : कोल्हापूरचे सातवे महापौर बळिराम राजाराम पोवार पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतच शेकापचा बालेकिल्ला असलेल्या मंगळवार पेठेतून काँग्रेसकडून निवडून आले. शेतकरी कुटुंबात वाढलेले पोवार पहिले महापौर होतील, अशी त्यांना अनुकूल परिस्थिती होती; पण राजकारणातील चढ -उतारांनी ते पद हुकले. .मग पहिल्या सभागृहात विरोधी पक्षनेते म्हणून काम केले. पुढच्या काळात त्यांनी तीन वेळा महापौरपदासाठी निकराने लढत दिली; पण यश आले नाही. सभागृहाच्या शेवटच्या वर्षात मात्र ते महापौर झाले. .Kolhapur Flashback : उपमहापौर निवडीत तिहेरी लढत, महापौरांचा निर्णायक क्षण आणि पहिलाच कास्टिंग व्होट.शहर विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे काम म्हणजे त्यांच्याच कार्यकाळात खासबाग मैदान व केशवराव भोसले नाट्यगृहाचे महापालिकेकडे हस्तांतर झाले आणि नाट्यगृहाच्या नूतनीकरणाबरोबरच ऐतिहसिक कमान उभारली गेली. .तसेच पांजरपोळ येथील औद्योगिक जागेवर लघुउद्योगांची उभारणी करून ती जागा वाचविली. त्याचप्रमाणे कोल्हापुरात दूरदर्शन केंद्र उभारण्यात त्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले. देशभर गाजलेले युवराज पाटील - सतपाल कुस्तीचे कोल्हापुरातील मैदान त्यांच्या नियोजनातून झाले..Kolhapur Flashback : कौलारू घरातून महापौरपदापर्यंत; बाबूराव पारखेंनी कोल्हापूरला दिला माणुसकीचा आदर्श.कुस्ती हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा आणि कर्तृत्वाचा विषय होता. १९७५ ला कोल्हापुरात झालेले महान भारत कुस्ती केसरी मैदान त्यांनी भव्य प्रमाणात आयोजित केले. शासनाने कुस्तीच्या संवर्धनासाठी नेमलेल्या समितीचे सदस्य होते. ही त्यांच्या कार्याची पोचपावती होती. जिल्ह्यातील कुस्तीगीरांचे चाचणी सामने भरविण्यातही त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती..काँग्रेसचे शहर व जिल्हा पातळीवर संघटनात्मक बांधणीचे काम त्यांनी सुमारे २१ वर्षे आधी चांगल्या प्रकारे केले. तसेच राजकीयदृष्ट्या अत्यंत धामधुमीच्या काळातही ते पक्षाशी शेवटपर्यंत एकनिष्ठ राहिले. सामाजिक व कुस्ती क्षेत्रात त्यांनी झोकून देत काम केले. क्रीडा व सहकार क्षेत्रातील अनेक संघटनांची त्यांनी भक्कम पाठिंबा देत उभारणी केली. .कोल्हापूर जिल्हा राष्ट्रीय तालीम संघाचे कार्याध्यक्ष असताना त्यांनी दोन वेळा महाराष्ट्र केसरी व रूस्तम-ए-हिंदची मैदाने भरविली. कोल्हापूर मोटार मालक संघाची स्थापन करत वाहतूकदारांना मदत केली. .या संघाचा प्रतिनिधी म्हणून केएमटीची सुरुवात करण्यासाठी त्यांनी महत्त्वाची कामगिरी केली. छोट्या बांधकाम व्यावसायिकांना मदत करण्यासाठी त्यांनी पतसंस्थेची स्थापना करून मदतीचा हात दिला. त्यासाठी कमर्शियल बँकेची त्यांना आर्थिक आघाडीवर साथ मिळाली. .कसबा बावडा येथील कोल्हापूर शुगर मिलचे सहकारीकरण करण्यात त्यांचा मोलाचा सहभाग होता. शिंगणापूर पाणी योजनेचा प्रारंभ त्यांनी केला. शहरातील झोपडपट्ट्यांसह, दुर्बल घटकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्याकडे त्यांनी प्रयत्न करून चित्रनगरी उभारण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या काळातच भूमिपूजन झाले..पहिल्या सभागृहाच्या शेवटच्या काळात काही राजकीय गटांनी महापालिकेवर प्रशासक आणण्याचा जोरदार प्रयत्न केला, त्याला त्यांनी जोरदार विरोध केला. शिवाजी स्टेडियमची उभारणी करण्यासाठी त्यांनी भारत - वेस्ट इंडिज क्रिकेट कसोटी सामन्याचे आयोजन केले. कोल्हापुरात १९७३ मध्ये गाजलेल्या सर्वपक्षीय महागाई विरोधी कृती समितीच्या आंदोलनात त्यांना अटक झाली होती. शहरातील अनेक तालीम संस्था, मंडळे यांचा त्यांच्याशी निकटचा संबंध होता. एक खंबीर आणि सक्रिय नेता म्हणून त्यांची प्रतिमा निमाण झाली होती. शिस्तप्रिय, प्रशासनातील बारकावे माहिती असलेला महापौर अशी त्यांची ओळख होती. अहमदाबाद येथे भरलेल्या अखिल भारतीय महापौर परिषदेत ते उपाध्यक्ष होते.(सुनील ई. पाटील ः सकाळ संदर्भसेवा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.