कोल्हापूर
Kolhapur Bangalore airport connectivity : देशातील सर्वात मोठा आयटी पार्क असलेल्या शहरासोबत कोल्हापूर विमानसेवा होणार सुरू
Kolhapur airport connectivity : कोल्हापूरहून बंगळूरसाठी विमानसेवा सुरू करण्याची तयारी सुरू असून, यामुळे उद्योग आणि प्रवासासाठी हवाई संपर्क अधिक सुलभ होणार आहे.
Kolhapur Airport New Flight Route : स्टार एअर या विमान कंपनीकडून कोल्हापूर ते बंगळूर दरम्यान थेट विमानसेवा १ एप्रिलपासून सुरू करण्यात येणार आहे. या सेवेमुळे दोन्ही शहरांमधील प्रवास अधिक जलद आणि सोयीस्कर होणार आहे.