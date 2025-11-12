Kolhapur Art Events : बी. डी. चेचर यांच्या छायाचित्रांचे उद्यापासून प्रदर्शन, पहिल्यांदाच प्रदर्शनाची होणार वैशिष्ट्यपूर्ण मांडणी

कोल्हापूर: ‘सकाळ’चे वरिष्ठ छायाचित्रकार बी. डी. चेचर यांच्या छायाचित्रांच्या प्रदर्शनाला गुरुवार (ता. १३) पासून प्रारंभ होणार आहे. दसरा चौकातील राजर्षी शाहू स्मारक भवनातील दोन्ही कलादालनात सलग दहा दिवस हे प्रदर्शन होणार आहे..‘बी. डी. चेचर्स फोटो रेट्रोस्पेक्टिव्ह ः डायफ्राम’ या नावाने हे प्रदर्शन होणार असून, पहिल्यांदाच प्रदर्शनाची मांडणी वैशिष्ट्यपूर्ण करण्यात आली आहे. युनाते क्रिएशन्सने प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे..Kolhapur News: पाच महिन्यांपासून मानधन थकले; हिंदकेसरी आणि महाराष्ट्र केसरी ज्येष्ठ मल्लांना उपचारासाठीसुद्धा पैसे नाहीत!.प्रदर्शनात श्री. चेचर यांनी गेल्या २८ वर्षांत कॅमेऱ्यात बंदिस्त केलेल्या दोनशेहून अधिक वैविध्यपूर्ण छायाचित्रांसह व्हिडिओ स्टोरीजचा समावेश आहे.निगेटिव्हपासून ते सध्याच्या डिजिटल तंत्रज्ञानापर्यंतचा प्रवासही यानिमित्ताने उलगडणार आहे..गुरुवारी (ता. १३) सकाळी अकरा वाजता खासदार शाहू महाराज यांच्या हस्ते प्रदर्शनाचे उद्घाटन होणार आहे. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. सुनीलकुमार लवटे, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. श्रीराम पवार, ‘सकाळ’चे संपादक निखिल पंडितराव, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष..Kolhapur News: काँग्रेसलाही सोबत घेण्याच्या हालचालींना वेग; ठाकरे गटाचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता.आमदार राजेश क्षीरसागर, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार सतेज पाटील, आमदार चंद्रदीप नरके, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या महिला समिती सदस्या मधुरिमाराजे छत्रपती, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, ‘गोकुळ’च्या संचालिका शौमिका महाडिक आदींची प्रमुख उपस्थिती असेल. दरम्यान, रोज सकाळी दहा ते रात्री आठ या वेळेत प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले असेल. सर्वांनी प्रदर्शनाला आवर्जून भेट द्यावी, असे आवाहन संयोजकांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.