कोल्हापूर

Kolhapur Art Events : बी. डी. चेचर यांच्या छायाचित्रांचे उद्यापासून प्रदर्शन, पहिल्यांदाच प्रदर्शनाची होणार वैशिष्ट्यपूर्ण मांडणी

Kolhapur Photography Exhibition: राजर्षी शाहू स्मारक भवनात छायाचित्रांची खास मांडणी – २०० पेक्षा अधिक छायाचित्रे आणि व्हिडिओ स्टोरीजचा समावेश!
Kolhapur Photography Exhibition | B.D. Chechar's Unique Showcase

Kolhapur Photography Exhibition | B.D. Chechar's Unique Showcase

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: ‘सकाळ’चे वरिष्ठ छायाचित्रकार बी. डी. चेचर यांच्या छायाचित्रांच्या प्रदर्शनाला गुरुवार (ता. १३) पासून प्रारंभ होणार आहे. दसरा चौकातील राजर्षी शाहू स्मारक भवनातील दोन्ही कलादालनात सलग दहा दिवस हे प्रदर्शन होणार आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Video
Photography
culture
photo gallary
photo
exhibition

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com