Gadhinglaj Crime : मधमाश्यांच्या हल्ल्यात २९ वर्षिय तरुण शेतकऱ्याचा मृत्यू

गडहिंग्लज : लिंगनूर कसबा नूल (ता. गडहिंग्लज) येथे मधमाश्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या तरुणाचा आज मृत्यू झाला. विकास काशिनाथ घुगरे (२९) असे मृताचे नाव आहे. लिंगनूर येथील घुगरे कुटुंबीयांची शेती आहे. काशिनाथ घुगरे हे माजी सैनिक आहेत..निवृत्तीनंतर काशिनाथ व मुलगा विकास शेती सांभाळतात. विकासाचा मोठा भाऊही भारतीय सैन्यदलात आहे. दरम्यान, काही दिवसापासून त्यांच्या शेतात भांगलणीसाठी महिला शेतमजूर आहेत. मंगळवारी (ता. १०) सायंकाळी चारच्या सुमारास विकास शेतमजुरांना चहा घेऊन गेला होता. .Kolhapur Gour : गव्याच्या हल्ल्यात शेतकऱ्याचा मृत्य, पन्हाळा तालुक्यातील घटना; तब्बल तीन तास मृतदेहाची हेळसांड.सर्वजण बसून चहा घेत असतानाच जवळच्या झाडावरील मधमाश्या उठल्या. हे लक्षात येताच महिला शेतमजूर व विकास पळत सुटले. अखेर विकासवर मधमाश्यांनी हल्ला केला. त्यात तो चक्कर येऊन पडला. .शेजारील शेतकरी व ग्रामस्थामनी विकासला तातडीने येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. औषधोपचार सुरू असतानाच आज सायंकाळी त्याचा मृत्यू झाला..Bear Attack : अस्वलाच्या हल्ल्यात शेतकऱ्याचा मृत्यू; ८ गंभीर.विकास 'गोकुळ श्री'चा मानकरीविकास शेती सांभाळत दूध व्यवसायही करायचा. त्याने गोठा प्रकल्पही उभारला होता. सर्वाधिक दूध पुरवठा केल्याबद्दल विकासला दोनवेळा गोकुळ दूध संघातर्फे 'गोकुळ श्री' चा बहुमान देऊन गौरवले होते.