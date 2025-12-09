Kolhapur Marathi Protest : बेळगाव मेळाव्यास प्रवेशबंदी; संतापलेल्या शिवसैनिकांनी कोल्हापूर बसस्थानकात कर्नाटकच्या बसेस अडवून दिल्या घोषणा

कोल्हापूर : महाराष्ट्र एकीकरण समिती व मराठी भाषकांच्या वतीने बेळगावात आयोजित केलेल्या मेळाव्यास परवानगी नाकारली व मराठी भाषक नेत्यांना बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रवेश बंदी केली. .याच्या निषेधार्थ आज शिवसेनेने (ठाकरे गट) येथील मध्यवर्ती बसस्थानकात कर्नाटकच्या एसटी बसेस अडवून जोरदार निदर्शने केली. बेळगाव येथे आजपासून कर्नाटक राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. .Premium|Shivaji Maharaj Gingee Vellore : गुलाम व्यापारावर बंदी आणि युरोपीय धर्तीवर किल्ल्यांची बांधणी! महाराजांच्या प्रशासनाची इंग्रजांकडून नोंद.या पार्श्र्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समिती व मराठी भाषकांच्या वतीने महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यास परवानगी नाकारली व महाराष्ट्रातील मराठी भाषक नेत्यांना प्रवेश बंदी केली..या कर्नाटक सरकारच्या कृतीबद्दल सीमाभागात संतापाची लाट उसळली आहे. याचा निषेध नोंदविण्यासाठी आज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेतर्फे सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे, उपनेते संजय पवार यांच्या नेतृत्त्वाखाली येथील मध्यवर्ती बसस्थानकात आलेल्या कर्नाटकच्या एसटी बसेस अडविण्यात आल्या..Kolhapur News: एसटी चालकाला काठीने मारहाण, कंडक्टरलाही धक्काबुक्की | Video Viral | Sakal News.यावेळी ‘बिदर, भालकी, बेळगाव, निपाणी, संकेश्वरसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’, ‘मराठी भाषकांवर दडपशाही करणाऱ्या कर्नाटक सरकारचा निषेध असो’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. काही काळ या बसेस अडवून ठेवल्यानंतर या बसेसवर ‘जय महाराष्ट्र’ असे फलक लावून त्या सोडण्यात आल्या..यावेळी शिवसेनेचे पदाधिकारी अवधूत साळोखे, मंजित माने, युवराज हळदेकर, चंद्रकांत भोसले, संभाजी माने, महमद शेख, संतोष भोसले, उत्तम बुरावणे आदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..कर्नाटकच्या बसला, गडहिंग्लजमध्ये काळे फासलेगडहिंग्लज : बेळगावमधील कर्नाटक शासनाचे अधिवेशन आणि त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आयोजित महामेळावा उधळून लावण्याच्या प्रयत्नाबद्दल कर्नाटक शासनाचा येथे निषेध नोंदविला. ठाकरे शिवसेनेतर्फे आज सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास कर्नाटकच्या बसला काळे फासून प्रत्युत्तर दिले. .आजपासून कर्नाटक शासनाचे हिवाळी अधिवेशन बेळगावात सुरू झाले. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळावा आयोजित केला होता; परंतु कर्नाटक पोलिसांनी दडपशाहीद्वारे हा मेळावा उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला. कर्नाटक पूर्वीपासूनच मराठी माणसावर अत्याचार करीत आहे. कन्नड सक्तीद्वारे मराठी माणसांच्या भावनाशी खेळत आहे. या सर्वाला प्रत्युत्तर म्हणून ठाकरे शिवसेनेने आज हे आंदोलन केल्याचे सांगण्यात आले..दरम्यान, सायंकाळी शिवसैनिक येथील बसस्थानकावर एकत्र आले. कर्नाटकच्या संकेश्वर आगाराची बस येताच ती अडविली. यावेळी शिवसैनिकांनी ‘जय महाराष्ट्र’च्या घोषणा दिल्या आणि बसवरील कन्नड अक्षरांवर काळे फासले. बसच्या समोरच्या भागावर ‘जय महाराष्ट्र’ लिहिले आणि कर्नाटक शासनाच्या या कृत्याबद्दल निषेध नोंदविला. तसेच बेळगाव, भालकी, बिदर व निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, अशी जोरदार मागणी केली..कर्नाटक शासन जोपर्यंत मराठी माणसावर अन्याय करणे थांबवत नाही, तोपर्यंत आम्ही जशास तसे प्रत्युत्तर देऊ, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. यावेळी ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा व तालुकास्तरावरील पदाधिकारी, शिवसैनिक या आंदोलनात सहभागी झाले होते. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस बंदोबस्तही तैनात होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.