कोल्हापूर

Kolhapur Belagavi Railway Line : कोल्हापूर-बेळगाव रेल्वेमार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण सुरू, मुंबई-बंगळूर महामार्गाला जोडून रूट होणार

Drone Survey Railway Route : कोल्हापूर-बेळगाव नव्या रेल्वेमार्गासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. मुंबई-बंगळूर महामार्गालगत रेल्वे मार्ग विकसित करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने हालचाली वाढवल्या आहेत.
Kolhapur Belagavi Railway Line Drone Survey

Kolhapur Belagavi Railway Line Drone Survey

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Belgaum Railway Project : महाराष्ट्रातून कर्नाटक सीमा भागात जाण्या येण्याच्या वेळ व इंधनाची बचत करणाऱ्या कोल्हापूर-बेळगाव रेल्वेमार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. मुंबई-बंगळूर महामार्गाच्या लागूनच (समांतर) हा पर्यायी रेल्वे मार्ग तयार करण्याची तयारी केंद्रीय रेल्वे प्रशासनाकडून केली जात आहे.

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