Kolhapur Belagavi Railway Line : कोल्हापूर-बेळगाव रेल्वेमार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण सुरू, मुंबई-बंगळूर महामार्गाला जोडून रूट होणार

Kolhapur Belgaum Railway Project : महाराष्ट्रातून कर्नाटक सीमा भागात जाण्या येण्याच्या वेळ व इंधनाची बचत करणाऱ्या कोल्हापूर-बेळगाव रेल्वेमार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. मुंबई-बंगळूर महामार्गाच्या लागूनच (समांतर) हा पर्यायी रेल्वे मार्ग तयार करण्याची तयारी केंद्रीय रेल्वे प्रशासनाकडून केली जात आहे..कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या सीमा भागातील लोकांना रेल्वे प्रवास करताना दूरच्या फेरा करावा लागतो. यात वेळ जातो त्यामुळे बेळगाव- कोल्हापूर रेल्वे सुरू करण्याची मागण दहा वर्षापासून सुरू होती. विशेषत: कर्नाटक सीमा भागातील लोकांनी दक्षिण रेल्वेकडे ही मागणी केली होती..कोल्हापूरातून सुटणाऱ्या बहुतांशी रेल्वे गाड्या मध्य रेल्वेकडून चालवल्या जातात. त्यामुळे या प्रस्तावाबाबत मध्य रेल्वेकडून काही प्रतिसाद मिळत नव्हता. रेल्वेच्या मुख्यालयाकडून दरवर्षी नवनवीन भागात मार्गांबाबत सर्वेक्षण करण्यात येते. त्यानुसार कोल्हापूर-बेळगाव मार्गावर पर्यायी रेल्वे मार्ग करण्याबाबत सर्वेक्षण सुरू झाले आहे..त्यासाठी खासगी कंपनीला सर्वेक्षणाचे कंत्राट दिले असून, त्यांनी ड्रोन व ‘जीपीएस’ अशा आधुनिक प्रणालीद्वारे हे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच त्याबाबत मध्य व दक्षिण रेल्वेच्या तांत्रिक विभागाकडून पुन्हा एकदा अन्य शक्यता ही तपासल्या जाणार आहेत. त्यानंतर या मार्गावर रेल्वे मार्ग करायचा की नाही याबाबतचा निर्णय होणार आहे..Mumbai Bengaluru Express Railway : मुंबई -बंगळूर सुपरफास्ट एक्स्प्रेस सुरू, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणेकरांना जलद सेवा, असे असेल वेळापत्रक.स्थानिक रेल्वे प्रशासनाकडून कोणतीही तांत्रिक मदत घेण्यात आलेली नाही. कोल्हापूर रेल्वे स्थानकाच्या अधिकाऱ्यांकडेही यासंदर्भात अधिकृत काही माहिती आलेली नाही. त्यामुळे या सर्वेक्षणाबाबत सविस्तर माहिती मिळू शकलेली नाही.सर्वेक्षणासाठी ५५ लाखांचा निधीसध्या मुंबई पुणे किंवा विदर्भाकडून येणाऱ्या काही गाड्या कराड मिरज मार्गे बेळगावला जातात. त्याऐवजी कोल्हापुरातून बेळगावला किंवा बेळगावतून कोल्हापूरला कमी वेळात येता येणे शक्य व्हावे, अशा उद्देशाने भविष्यात रेल्वे मार्ग करता येईल का ? या संदर्भातील हे सर्वेक्षण आहे. यासाठी ५५ लाखांच्या निधीची तरतुद केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.