Bhiwapuri Chilli : नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावरची भिवापुरी मिरची आज GI मानांकनामुळे जागतिक बाजारात झळकतेय!

मिरची आपल्या खाद्यसंस्कृतीतील एक महत्त्वाचा घटक. नागपूरजवळच्या भिवापूर तालुक्यातील 'भिवापुरी मिरची'ने वऱ्हाडी ठेचा असो किंवा नागपुरी लाल मसाला असो; याला चवदार रंगत दिली आहे..वऱ्हाडी ठेचा, पिटले भाकर ही महाराष्ट्राची खाद्य संस्कृती जगप्रसिद्ध आहे. खऱ्या अर्थाने वऱ्हाड म्हणजे विदर्भ आणि विदर्भातही झणझणीत तिखटाच्या पदार्थांची वेगळी ओळख करून द्यावी लागत नाही. आजकाल बरीच मंडळी अगदी तिखट अगदी घाम यावा आणि जिभेची लाहीलाही व्हावी या अनुषंगानेसुद्धा जेवणात घेत त्यात नागपुरी चवदार तिकिटाचा आस्वाद विशेष करून घेत असतात, पण या तिखटाचा स्रोत नागपूर मध्ये कुठून आला याचा विचार केला तर उत्तर सापडेल नागपूर जवळच्या भिवापूर तालुक्यातील भिवापुरी मिरचीने वराडी ठेचा असो किंवा नागपुरी लाल मसाला असो याला चवदार रंगत दिली आहे..काही दशकांपूर्वी संमत झालेल्या अन्न सुरक्षा विधेयकाने भारताच्या अन्न व्यवस्थेला कायदेशीर बळ दिले; परिणामी अन्ननिर्मिती अधिक सुरक्षित व स्थिर झाली आणि देशाच्या आत्मनिर्भरतेच्या प्रवासाला ठोस चालना मिळाली. याच पार्श्वभूमीवर बौद्धिक संपदेच्या कक्षेत येणाऱ्या 'भौगोलिक निर्देशांक (GI) मानांकनाने' मसाल्यांच्या विश्वातील एका जवळपास विस्मरणात गेलेल्या घटकाची पुन्हा नोंद घेतली. नागपूरपासून काही अंतरावर, अवघ्या चार एकरांपुरती मर्यादित राहिलेली, कधीकाळी निर्यातक्षम असलेली आणि काळाच्या ओघात नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आलेली भिवापुरी मिरची..नवी जागतिक ओळखएकेकाळी नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या या मिरचीला 'जीआय' (Geographical Indication) मानांकनाने केवळ संजीवनीच दिली नाही, तर तिला जागतिक स्तरावर एक नवी ओळख मिळवून दिली. विदर्भातील प्रतिकूल हवामानात कमी वेळात हाती येणारे हे पीक शेतकऱ्यांसाठी एक वरदानच होते, मात्र योग्य बाजारपेठ नसल्याने ही मिरची इतिहासात जमा होऊ लागली होती. अशा कठीण प्रसंगी ''जीआय'' मानांकनाच्या रूपाने या मिरचीचे पुनरुज्जीवन झाले. भिवापुरी मिरचीचा तिखटपणा भारतातील इतर तिखट मिरच्यांपेक्षा कमी आहे, मात्र हिचा लाल भडक रंग आणि 'अॅस्टा व्हॅल्यू' (ASTA value) इतर मानांकित मिरच्यांपेक्षा अधिक आहे. या मिरचीचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, ही मिरची गर्भवती महिलांसाठी अनुकूल आहे. कारण जास्त सेवनानेही 'पित्त/अॅसिडिटी' होत नाही, असा निष्कर्ष अभ्यासातून समोर आला आहे. याच गुणामुळे श्रीलंका आणि इतर देशांतून या मिरचीला मोठी मागणी आहे..या मिरचीचा तिखटपणा त्यातील 'कॅपसेसिनॉइड्स' या रसायनावर अवलंबून असतो. गुंटूर किंवा ब्याडगी मिरच्यांच्या तुलनेत भिवापुरी मिरचीचा तिखटपणा चवदार आणि सौम्य असून हिच्या पावडरला लवकर कीड लागत नाही. म्हणूनच ही मिरची पावडर वर्षभर सहज साठवून ठेवता येते..डॉ. नारायण लांबट आणि श्रीमती भोयर यांसारख्या व्यक्तींच्या सहकार्यामुळे आम्ही भिवापुरी मिरचीला 'जीआय' मानांकन मिळवू शकलो. आता योग्य बाजारपेठ आणि ब्रँडिंगच्या जोरावर विदर्भातील ही मिरची जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवते आहे; परिणामी पारंपरिक बौद्धिक संपदेच्या या 'जीआय' मानांकनातून 'सांस्कृतिक उद्योगशीलतेला' नवी चालना मिळाली असून, हजारो रोजगार निर्मिती आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठा लाभ होत आहे. अनेक महिलांनी भिवापूर मिरचीपासून मिरची पावडर तयार करायला सुरुवात केली आहे व महाराष्ट्रातील नामांकित कंपन्यांनी या भिवापूर मिरची पावडरला आपल्या ब्रॅण्डिंगखाली मोठ्या प्रमाणात बाजारात उपलब्ध केले आहे,.सामूहिक पुढाकार हवा'जीआय' हे केवळ सरकारी शिक्क्यापुरते मर्यादित नसून त्या विशिष्ट मातीतील कस, परंपरा आणि गुणवत्तेचे जिवंत प्रमाणपत्र आहे. भिवापुरी मिरचीच्या माध्यमातून विदर्भाच्या तिखटपणाला आणि लालसडसडीत रंगाला जागतिक व्यासपीठावर मानाची ओळख मिळाली असून, ही यशोगाथा एका दुर्लक्षित स्थानिक उत्पादनाच्या जागतिक यशकथेत झालेल्या परिवर्तनाचे प्रभावी उदाहरण ठरते..एकेकाळी अवघ्या चार एकरांपुरते सीमित राहिलेले उत्पादन आज शेकडो एकरांपर्यंत विस्तारले असून, या वाढीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळालीच, पण महिलांना रोजगार, आर्थिक स्वावलंबन आणि निर्णयक्षमतेची संधीही प्राप्त झाली. त्यामुळे भिवापुरी मिरची आता केवळ शेतमाल न राहता विदर्भाच्या अस्मितेचे प्रतीक बनली असून, आपल्या मातीतील अशा रत्नांचे जतन, मूल्यवर्धन आणि जागतिक ब्रँडमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सामूहिक पुढाकार घेणे हीच शाश्वत समृद्धीकडे नेणारी खरी वाट असल्याचे ही यशकथा ठळकपणे सांगते.