Makar Sankranti : बाजरीची भाकरी, लेकुरवाळी भाजी अन् श्रद्धेचा स्वाद; कोल्हापुरात भोगी सणाने दिला गावरान आनंद

कोल्हापूर : पारंपरिक पद्धतीने आज घराघरांत ‘भोगी’चा सण मोठ्या उत्साहात झाला. ‘नव्या वर्षाचा पहिला सण’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मकर संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी कोल्हापूरकरांच्या घराघरांत आज बाजरीची भाकरी आणि लेकुरवाळी भाजी, असा अस्सल गावरान बेत रंगला होता..दरम्यान, उद्या (बुधवारी) साजरी होणाऱ्या मकर संक्रांतीसाठी बाजारपेठ पूर्णपणे सज्ज झाली असून, सुगडी खरेदीसाठी महिलांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. उद्या मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने सुवासिनी सुगडी पुजून हळदी-कुंकूचा समारंभ रंगेल. .Makar Sankranti : भोगी-संक्रांतीच्या उंबरठ्यावर कोल्हापुरात बाजारपेठ गजबजली; तिळगूळ, सुगडे आणि भाजीपाल्याची लुटालूट.‘तीळ-गूळ घ्या, गोड बोला’ म्हणत स्नेहाचे नाते अधिक घट्ट करण्याचा संकल्प यानिमित्ताने पूर्ण होईल. भोगीच्या निमित्ताने आज पहाटेपासूनच लगबग सुरू होती. थंडीच्या दिवसांत शरीराला उष्णता मिळावी, या उद्देशाने आज खास तीळ लावलेली बाजरीची भाकरी, वांगी, वरणा, ओला हरभरा, गाजर आणि शेंगदाणे घातलेली ‘लेकुरवाळी’ मिक्स भाजी आणि राळ्याचा भात असे पारंपरिक पदार्थ केले होते. .गृहिणींनी अतिशय श्रद्धेने हा नैवेद्य देवाला अर्पण केला. सजवलेल्या सुगड्यांची रेलचेल उद्या साजऱ्या होणाऱ्या मकर संक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर महाद्वार रोड, लक्ष्मीपुरी आणि राजारामपुरी या प्रमुख बाजारपेठा गर्दीने ओसंडून वाहत होत्या. .Ichakaranji Sankranti : भोगी–संक्रांतीच्या स्वागतासाठी इचलकरंजीच्या बाजारपेठांत महिलांची झुंबड, भाजीपाल्यांची जोरदार खरेदी.संक्रांतीच्या पूजनासाठी लागणारी मातीची सजवलेली सुगडी खरेदी करण्यासाठी महिलांनी मोठी गर्दी केली होती. यासोबतच सुगडीमध्ये भरण्यासाठी बोरं, ऊस, हरभऱ्याचे घाटे आणि तिळगूळ खरेदीला वेग आला होता..संक्रांतीसाठी खास काळ्या रंगाच्या साड्या आणि कपड्यांच्या दुकानांमध्येही मोठी उलाढाल झाली. लहान मुलांच्या ‘बोरन्हाण’ आणि नवविवाहित दाम्पत्यांसाठी हलव्याच्या दागिन्यांना विशेष मागणी असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.