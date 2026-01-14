कोल्हापूर

Makar Sankranti : बाजरीची भाकरी, लेकुरवाळी भाजी अन् श्रद्धेचा स्वाद; कोल्हापुरात भोगी सणाने दिला गावरान आनंद

Traditions in Kolhapur : भोगीच्या पहाटेपासूनच कोल्हापुरातील घराघरांत गावरान बेताची लगबग आणि श्रद्धेचे वातावरण, मकर संक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर सुगडी, तिळगूळ आणि काळ्या साड्यांसाठी बाजारपेठा गजबजल्या
Traditional Bhogi feast with bajra bhakri and mixed vegetables prepared in Kolhapur homes.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : पारंपरिक पद्धतीने आज घराघरांत ‘भोगी’चा सण मोठ्या उत्साहात झाला. ‘नव्या वर्षाचा पहिला सण’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मकर संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी कोल्हापूरकरांच्या घराघरांत आज बाजरीची भाकरी आणि लेकुरवाळी भाजी, असा अस्सल गावरान बेत रंगला होता.

Kolhapur
Makar Sankranti Festival
culture
food culture
Tradition
Bhogi Festival
Indian

