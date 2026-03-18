Crime News : बिद्रीत दीड लाखाचा गुटखा जप्त; संशयित मजरे कासारवाडातील ः गुन्हे अन्वेषणचा छापा

मुरगूड : बिद्री (ता. कागल) येथे गुटख्याचा साठा करणाऱ्या दुकानावर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने छापा टाकून सुमारे १ लाख ५३ हजार ५५२ रुपयांचा गुटखा जप्त केला. उदय भिकाजी ढेकळे (वय ३९, धंदा किराणा दुकान रा. मजरे कासारवाडा, ता. राधानगरी) याच्यावर मुरगूड पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे..पोलिसांतून मिळालेली माहिती अशी, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण व उपनिरीक्षक जालिंदर जाधव यांच्या पथकातील अंमलदार अरविंद पाटील, विजय इंगळे, रोहित मर्दाने यांना गोपनीय बातमीदारामार्फत मुरगूड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत बिद्री ते कोल्हापूर रोडवरील मटण मार्केट समोरील विघ्नहर्ता ट्रेडर्स नावाच्या दुकानामध्ये गुटख्याचा साठा करून विक्री करीत असल्याची माहिती मिळाली. .आज पथकाने विघ्नहर्ता ट्रेडर्स दुकानामध्ये छापा टाकला असता उदय भिकाजी ढेकळे (वय ३९, रा. मजरे कासारवाडा, ता. राधानगरी) हा वेगवेगळ्या कंपनीचा गुटखा, सुंगधी सुपारी अशा सुमारे १ लाख ५३ हजार ५५२ रुपयांच्या मुद्देमालासह सापडला. त्याच्यावर मुरगूड पोलिसांत गुन्हा दाखल केला..पुढील तपास मुरगूडचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शिवाजी करे करत आहेत. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता, अपर पोलिस अधीक्षक, डॉ. बी. धीरज कुमार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, सुजितकुमार क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे निरीक्षक सुशांत चव्हाण, सहायक पोलिस निरीक्षक सागर वाघ, उपनिरीक्षक जालिंदर जाधव, अंमलदार रोहित मर्दाने, विजय इंगळे, युवराज पाटील, अमित सर्जे, अरविंद पाटील, सुशील पाटील, सचिन पारखे, जयवंत ढोकरे यांनी केली आहे.