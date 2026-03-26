Medical Racket : पेशंटमागे २ हजारांचे कमिशन; बिद्री गर्भलिंग निदान प्रकरणात ७-८ एजंट रडारवर, तपासाला वेग

कोल्हापूर : बिद्री (ता. कागल) येथील श्रद्धा हॉस्पिटलमधून गर्भलिंग निदान व गर्भपाताचे जाळे तालुक्यात चालवले जात होते. गर्भलिंग निदान करण्यासाठी पेशंट घेऊन येणाऱ्या एजंटाला २ हजार रुपयांचे कमिशन दिले जायचे. मागील वर्षभरात डॉ. युवराज पाटील याने अनेक कमिशन एजंट नेमल्याचे तपासात समोर येत आहे..मुख्य एजंट संभाजी शिंदे (रा. बोरवडे, कागल) अटक असून, आणखी ७ ते ८ एजंट पोलिसांच्या रडारवर आहेत. अधिक माहिती अशी, बिद्रीतील श्रद्धा हॉस्पिटलमध्ये गर्भलिंग निदान चाचण्या केल्या जात असल्याची माहिती मिळताच पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी पथक पाठवून छापा टाकला..Crime News : ४० हजारांत गर्भपात, २१ हजारांत गर्भलिंग निदान; बेकायदेशीर रॅकेटवर कारवाई.चार महिन्यांची गर्भवती महिला डमी म्हणून पाठवत गर्भलिंग निदान चाचणी करून २२ हजार रुपये घेताना डॉक्टर पाटील व एजंट शिंदेला पकडण्यात आले. दोघांविरोधात मुरगूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. संशयितांकडून सुरू असलेल्या चौकशीत धक्कादायक माहिती उजेडात येत आहे..दिवसा दोन गर्भपात?मुलगी असल्यास गर्भपात करण्याचा सल्ला डॉ. पाटील देत होता. अशातून दिवसा दोन गर्भपात होत असल्याची चर्चा आहे. गर्भपात केल्यानंतर त्याची विल्हेवाट कशाप्रकारे लावली जायची, याचीही माहिती पोलिस घेत आहेत..Kolhapur Illegal Gender Test : नाव श्रद्धा पण काम अंधश्रद्धा, उमलणाऱ्या कळ्या खोडणारा डॉक्टर; एजंट ताब्यात, सोनोग्राफी मशीन, गोळ्या जप्त.आरोग्य विभागाचे दुर्लक्षडॉ. पाटील याच्याविरोधात यापूर्वीही दोन गुन्हे दाखल असल्याने त्याची बीएचएमएस पदवी रद्द केली आहे, तरीही तो डॉ. उत्तमकुमार सरदेसाई यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र वापरून स्वतःचा गोरखधंदा चालवत होता. याकडे आरोग्य विभागाने इतके दिवस दुर्लक्ष केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. कागल तालुक्यात या गर्भलिंग निदान केंद्राची उघड चर्चा सुरू असताना आरोग्य विभागाच्या अकार्यक्षमतेमुळे पोलिसांनाच अखेर कारवाई करावी लागली.