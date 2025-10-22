Kolhapur Birthday Party : वाढदिवसाच्या पार्टीत मित्रालाच भोसकले, बीअरची बाटलीही घातली डोक्यात अन्

Kolhapur Party Violent : वाढदिवसानिमित्त रंगलेल्या ओल्या पार्टीत जवळच्याच मित्रांमध्ये झालेल्या वादातून पोटात चाकू भोसकल्याने अजिंक्य अशोक साळोखे (रा. सरनाईक कॉलनी, शिवाजी पेठ) जखमी झाला, तर झटापटीत त्याचा भाऊ अक्षय साळोखेही जखमी झाला झाला. याप्रकरणी आकाश संभाजी भोसले (वय ३४, रा. वेताळमाळ तालीम, शिवाजी पेठ) याच्यावर जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..दरम्यान, बीअरची बाटली डोक्यात लागून आकाश भोसलेही जखमी झाल्याने त्याच्यावर सीपीआरमध्ये उपचार करण्यात आले. मंगळवारी पहाटे तीनच्या सुमारास हा प्रकार घडला..याबाबतची अधिक माहिती अशी, माजी फुटबॉल खेळाडू आकाश भोसले याचा वाढदिवस असल्याने मित्रांनी सरनाईक कॉलनी परिसरात पार्टीचे आयोजन केले होते. रात्री त्याच्यासोबत अक्षय सोळोखे, अजिंक्य साळोखे हे मित्रही होते. पहाटेपर्यंत रंगलेल्या पार्टीतच तिघांमध्ये वादावादी झाली..Kolhapur Buffalo Road Show : कोल्हापुरात अनोखा रोड शो, Yamaha च्या मागे म्हशी पळवण्याची परंपरा; नटलेल्या म्हशी बघून तुम्हीही म्हणाल, 'सुंदरी सुदंरी...'.रागाच्या भरात अजिंक्य याने बीअरची रिकामी बाटली आकाश भोसलेच्या डोक्यात मारली, तर आकाशने स्वतःजवळील चाकू अजिंक्य साळोखेच्या पोटात भोसकला. त्याच्या बरगडीला गंभीर इजा झाल्याने भावाने त्याला रुग्णालयात नेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.