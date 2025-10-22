कोल्हापूर

Kolhapur Birthday Party : वाढदिवसाच्या पार्टीत मित्रालाच भोसकले, बीअरची बाटलीही घातली डोक्यात अन्

Birthday Party Turns Violent : वाढदिवस साजरा करताना क्षुल्लक कारणावरून मित्रावर चाकूहल्ला; त्यानंतर बीअरची रिकामी बाटली डोक्यात घालून जखमी केले. पार्टीचे वातावरण क्षणात रक्तरंजित झाले.
Kolhapur Birthday Party

वाढदिवसाच्या पार्टीत मित्रालाच भोसकले

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Party Violent : वाढदिवसानिमित्त रंगलेल्या ओल्या पार्टीत जवळच्याच मित्रांमध्‍ये झालेल्या वादातून पोटात चाकू भोसकल्याने अजिंक्य अशोक साळोखे (रा. सरनाईक कॉलनी, शिवाजी पेठ) जखमी झाला, तर झटापटीत त्याचा भाऊ अक्षय साळोखेही जखमी झाला झाला. याप्रकरणी आकाश संभाजी भोसले (वय ३४, रा. वेताळमाळ तालीम, शिवाजी पेठ) याच्यावर जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Crime News
crime news in marathi
Crime News Kolhapur
kolhapur city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com