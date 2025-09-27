Bitcoin Fraud : ‘बिटकॉईन’च्या नादात आईचे पाच तोळ्यांचे गंठण गहाण ठेवलं, फसवणूक झाली अन्

बिटकॉईन गुंतवणुकीचे आमिष – नीलेश पाटील (२०) या विद्यार्थ्याला संशयितांनी बिटकॉईनमध्ये चांगला परतावा मिळेल असे सांगून आईचे ५ तोळ्याचे सोन्याचे गंठण गहाण ठेवायला प्रवृत्त केले.रक्कम हडप – गहाण ठेऊन २ लाख रुपये घेतले, त्यापैकी फक्त ६३ हजार नीलेशला दिले आणि उरलेले पैसे तसेच दागिना परत केला नाही.फसवणुकीचा गुन्हा – या प्रकरणी मिहीर चंद, तन्वेश पवार, अमित सहानी व वासू मेहतर यांच्याविरुद्ध विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी शोध सुरू केला आहे..Sangli Police : जादा पैसे मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून एका तरुणास आईचे पाच तोळ्याचे गंठण गहाण ठेवण्यास प्रवृत्त करून त्याची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. याबाबत नीलेश गणेश पाटील (वय २०, संजयनगर) याने विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.फिर्यादीनुसार संशयित मिहीर चंद (रा. पटेल आर्केड, मिरज), तन्वेश दीपक पवार (रेणुका मंदिरजवळ, वानलेसवाडी), अमित सहानी, वासू मेहतर (पूर्ण नाव, पत्ता नाही) यांच्याविरूद्ध विश्रामबाग पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी असलेल्या नीलेश पाटील याची फेब्रुवारी महिन्यात वरील संशयितांशी ओळख झाली. तो या संशयितांसमवेत विश्रामबाग येथील एका कॅफेमध्ये बसला असताना मिहीर चंद याने ‘बिटकॉईन’च्या माध्यमातून चांगले पैसे मिळवून देण्याचे आमिष त्याला दाखवले. मात्र नीलेशकडे पैसे नव्हते. त्यामुळे संशयितांनी त्याला पैसे गुंतवण्यासाठी आईचा दागिना गहाण ठेवण्याचा सल्ला देऊन त्यासाठी प्रवृत्त केले. संशयितांनी त्याचा विश्वास संपादन केल्यानंतर नीलेशने घरातून पाच तोळ्याचे सोन्याचे गंठण आणून दिले..Sangli : सांगलीत बापाकडूनच अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, धक्कादायक प्रकार उघड.मिहीर याने तन्वेश, अमित, वासू यांच्यामार्फत एका ज्वेलर्सच्या दुकानात दागिना गहाण ठेवून दोन लाख रूपये घेतले. त्यातील ६३ हजार रुपये त्यांनी नीलेशला दिले. उर्वरित रक्कम त्याला दिली नाही. ‘बिटकॉईन’मध्ये गुंतवणुकीच्या आमिषाने संशयित चौघांनी आपली फसवणूक केल्याचे नीलेशच्या लक्षात आले. त्याने संशयितांकडे वारंवार विचारणा करूनही त्यांनी नीलेशला पैसे दिले नाहीत की पाच तोळ्याचे सोन्याचे गंठण परत केले नाही. संशयितांनी विश्वासघात करून फसवणूक केल्याप्रकरणी नीलेश याने विश्रामबाग ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार चौघांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. विश्रामबाग पोलिस संशयितांचा शोध घेत आहेत..सामान्य प्रश्नोत्तर (FAQ)प्र.१: किती तोळ्याचे दागिने गहाण ठेवले?उ.१: ५ तोळ्याचे सोन्याचे गंठण.प्र.२: किती पैसे मिळाले आणि किती दिले?उ.२: गहाण ठेवल्यावर २ लाख मिळाले; त्यापैकी फक्त ६३ हजार नीलेशला दिले.प्र.३: आरोपी कोण आहेत?उ.३: मिहीर चंद, तन्वेश दीपक पवार, अमित सहानी आणि वासू मेहतर.प्र.४: पुढील कारवाई काय आहे?उ.४: विश्रामबाग पोलिसांनी चौघांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला असून त्यांचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.