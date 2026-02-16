Kolhapur Muncipal : पाच वर्षांत १२ स्वीकृत नगरसेवक; कोल्हापूर महापालिकेत भाजपची नवी राजकीय रणनीती

कोल्हापूर : ‘महापालिकेमध्ये अधिकाधिक जणांना नेतृत्व करण्याची संधी मिळावी, समाजातील विविध घटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी आम्ही सव्वा वर्षाला एक स्वीकृत नगरसेवक करणार आहोत. .त्यामुळे महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाचे पाच वर्षांत १२ स्वीकृत नगरसेवक होतील’, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. आज भाजप कार्यालयात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवारांचा त्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला..Chandrakant Patil : राज्यातील विरोधकांची ताकद संपली; उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील.महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांबद्दल मंत्री पाटील म्हणाले, ‘पूर्वी महापालिकेत पाच स्वीकृत नगरसेवक होते. आता ती संख्या आठ करण्यात आली आहे. स्वीकृत नगरसेवकांना कोणताही अधिकार नसतो, मात्र त्यांना महापालिकेत एखादा विषय मांडता येतो..त्यामुळे अधिकाधिक कार्यकर्त्यांना स्वीकृत नगरसेवकपद मिळावे म्हणून भाजप त्यांच्या कोट्यातील जागांसाठी सव्वा वर्षाचे स्वीकृत नगरसेवक करणार आहे. यामध्ये शहरातील संख्येने छोटे असणारे समाज, जाती यामधील कार्यकर्ते यांना संधी दिली जाईल. त्यामुळे भाजपचे पाच वर्षांत १२ स्वीकृत नगरसेवक होतील.’.Satej Patil : सीएम, उपमुख्यमंत्री, ४ मंत्री, १२ आमदार, १ खासदार; 'सगळ्यांच्या विरोधाला एकटा बास', सतेज पाटलांचं कसं होतं मायक्रो प्लॅनिंग.जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचा होणार या मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या विधानावर मंत्री पाटील म्हणाले, ‘प्रत्येक पक्षाच्या प्रमुखाला असे म्हणावे लागते. कारण त्याशिवाय कार्यकर्त्यांना आपले नेते काही तरी करत आहेत, असे वाटत नाही. .मात्र, जोपर्यंत अध्यक्ष होत नाही तोपर्यंत सर्वजण या पदावर दावा करू शकतात. अगदी १४ जागा असलेले सतेज पाटीलही करू शकतात. आमचे १२ सदस्य आहेत. आमचे सहयोगी असणाऱ्या जनसुराज्य पक्षाच्या पाच जागा आहेत. असे आमचे १८ सदस्य झाले. याशिवाय अन्य काही सहयोगी मिळतात का, ते आम्ही पाहात आहोत.’.सपकाळांच्या बुद्धीची कीव येतेकाँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या टिपू सुलतानवरील वक्तव्यावर मंत्री पाटील म्हणाले, ‘ज्यांनी लोकांना मारले, लुटले त्यांची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांशी करणे अत्यंत निषेधार्ह आहे. सपकाळांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.