Gadhinglaj News: भाजपचे ठरेना, राष्ट्रवादी-जनता दलाची रस्सीखेच रंगात; गडहिंग्लजमध्ये राजकीय समीकरणे गुंतागुंतीत!

Gadhinglaj Election: भाजपची युती चर्चा: जनता दल व राष्ट्रवादीशी वाटाघाटी सुरूच.
Gadhinglaj Election:

Gadhinglaj Election:

गडहिंग्लज: येथील नगरपरिषद निवडणुकीसाठी जनता दलासह राष्ट्रवादीशीही चर्चा सुरू ठेवलेल्या भाजपचे अजूनही ठरेना झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पारंपरिक विरोधक असलेल्या जनता दल व राष्ट्रवादीत भाजपला सोबत घेण्यासाठी सुरू असलेली रस्सीखेच आणखीनच लांबत चालली असून, दुसरीकडे दोन दिवसांत निर्णय होण्याचे संकेत वरिष्ठ नेत्यांनी दिल्याचे सांगण्यात येते.

