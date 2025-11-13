Gadhinglaj News: भाजपचे ठरेना, राष्ट्रवादी-जनता दलाची रस्सीखेच रंगात; गडहिंग्लजमध्ये राजकीय समीकरणे गुंतागुंतीत!

गडहिंग्लज: येथील नगरपरिषद निवडणुकीसाठी जनता दलासह राष्ट्रवादीशीही चर्चा सुरू ठेवलेल्या भाजपचे अजूनही ठरेना झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पारंपरिक विरोधक असलेल्या जनता दल व राष्ट्रवादीत भाजपला सोबत घेण्यासाठी सुरू असलेली रस्सीखेच आणखीनच लांबत चालली असून, दुसरीकडे दोन दिवसांत निर्णय होण्याचे संकेत वरिष्ठ नेत्यांनी दिल्याचे सांगण्यात येते. .पालिका निवडणुकीचा विचार केला, तर जनता दल आणि जनसुराज्यचे जमल्याचे जवळपास निश्चितच झाले आहे. त्यात काँग्रेस आणि ठाकरे शिवसेनेलाही सहभागी करून घेण्यासाठीची चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. यामध्ये भाजपची भर घालण्यासाठी जनता दल सुरुवातीपासूनच प्रयत्नात आहे..gadhinglaj election: मतदान केंद्राच्या परिसरात उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींना प्रवेशावर मर्यादा; तीनपेक्षा अधिक वेळा प्रवेश केल्यास पोलिस कारवाईचे निर्देश. .भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि स्थानिक काही पदाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर त्यांच्या चर्चा अजूनही सुरूच आहेत. दुसऱ्या बाजूला महायुती म्हणून वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेण्यासाठी भाजपचे शिष्टमंडळ गेले होते. सुरुवातीला दोन गट दिसत असलेली भाजप मुश्रीफ यांच्यासमोर जाताना एका छताखाली आल्याची दिसली..त्यानंतर मुश्रीफ यांनी खासदार धनंजय महाडिक यांच्याशीही भाजपसाठी चर्चा केली. राष्ट्रवादी व भाजपची चर्चा अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगून युतीची शक्यताही त्यांनी वर्तविली आहे; परंतु भाजप पातळीवरूनच निर्णयाला विलंब होत असला, तरी भाजप आपल्यासोबतच येईल, अशी आशा दोन्ही पक्षांनाही आहे..Kolhapur Election: आरक्षणानंतर जागांसाठी सुरु होणार रस्सीखेच; महायुतीतल्या समीकरणावर ठरणार कोल्हापूरचं भविष्य!.दरम्यान, दोन्ही पक्षांसोबत चर्चा सुरू ठेवलेल्या भाजपचे अजूनही ठरेना झाले आहे. जनता दल व राष्ट्रवादीलाही त्यांनी जागा वाटप, सत्तेतील वाटा यासंदर्भात प्रस्ताव दिला असून, त्यावर चर्चा सुरू आहे. आजही भाजपातीलच एक शिष्टमंडळ चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांची भेट घेतली. .तसेच जनता दलाच्या नेत्या स्वाती कोरी व काही कार्यकर्त्यांनीही स्वतंत्रपणे आमदार पाटील यांची भेट घेतल्याचे कळते. याचवेळी वरिष्ठ नेत्यांच्या पातळीवरून दोन दिवसांत निर्णय होईल, असे संकेत आमदार पाटील यांनी दिल्याचे.सांगण्यात आले. भाजपमधील काहींचा राष्ट्रवादी, तर काहींचा मतप्रवाह जनता दलाच्या बाजूने असल्याची चर्चा सुरुवातीपासूनच आहे. त्यामुळेच निर्णयाला विलंब होत असल्याची चर्चा असून, त्याचा चेंडू आता वरिष्ठ पातळीच्या नेत्यांकडे टोलवल्याचे सांगण्यात येते..युती-आघाडीच्या प्रतीक्षेत इच्छुकदरम्यान, राष्ट्रवादी आणि जनता दल या पारंपरिक विरोधक असणाऱ्या पक्षाच्या इच्छुकांच्या अजून अपेक्षित असे अर्ज दाखल झालेले नाहीत. जागा वाटपात कोणते प्रभाग भाजपला जातात, याची निश्चिती झाल्याशिवाय अर्ज न भरण्याचा पवित्रा इच्छुकांनी घेतल्याचे समजते. परंतु, भाजपचा निर्णय लांबत असल्याने इच्छुकांची प्रतीक्षा वाढतच चालली आहे. राष्ट्रवादीसोबत भाजपची युती होणार की, जनता दलासोबत आघाडी, याची निश्चिती नसल्याने इच्छुकांची घालमेल वाढली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.