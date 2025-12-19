कोल्हापूर

Kolhapur Election : काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात भाजपची कसोटी; नेत्यांपेक्षा मतदारांना वश करण्यासाठी स्पर्धा; कार्यकर्त्यांची ताकदच विजयाला पडते उपयोगी

BJP’s Ground-Level Strategy : काँग्रेसच्या परंपरागत मतदारांवर भाजपची पकड बसणार की कार्यकर्त्यांची ताकद अपुरी ठरणार, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष झोपडपट्टीतील जागरूक मतदार आणि उच्चवर्गीय सोसायट्यांतील उदासीनता या विरोधाभासातच प्रभाग ४ चा निकाल ठरणार
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : निवडणूक कोणतीही असो, अतिउत्साहाने मतदानासाठी प्रचंड गर्दी करणारा विचारेमाळ परिसर आणि ‘वेळ मिळाला तर मतदानाला जाऊ’ अशा सावध भूमिकेत जेमतेम गर्दी करणाऱ्या उच्चवर्गीय सोसायट्या असा संमिश्र मतदारवर्ग असलेला प्रभाग क्रमांक चार सध्या महापालिका निवडणुकीत बहुतांशी भाग ॲक्टिव्ह झाला आहे.

