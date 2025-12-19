Kolhapur Election : काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात भाजपची कसोटी; नेत्यांपेक्षा मतदारांना वश करण्यासाठी स्पर्धा; कार्यकर्त्यांची ताकदच विजयाला पडते उपयोगी

कोल्हापूर : निवडणूक कोणतीही असो, अतिउत्साहाने मतदानासाठी प्रचंड गर्दी करणारा विचारेमाळ परिसर आणि ‘वेळ मिळाला तर मतदानाला जाऊ’ अशा सावध भूमिकेत जेमतेम गर्दी करणाऱ्या उच्चवर्गीय सोसायट्या असा संमिश्र मतदारवर्ग असलेला प्रभाग क्रमांक चार सध्या महापालिका निवडणुकीत बहुतांशी भाग ॲक्टिव्ह झाला आहे..इच्छुक उमेदवारांची गर्दी असली तरी, या प्रभागात काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात भाजपला आपले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी चुरशीने झगडावे लागणार आहे, अशी येथील एकंदर स्थिती आहे. - शिवाजी यादव.Kolhapur Election : मतदान केंद्रांची कसून तपासणी करा; परवानगी प्रक्रिया थेट नव्या कार्यालयातून.प्रभाग चारमध्ये तीन मोठे झोपडपट्टी परिसर आहेत. मतदारसंख्या ५५ टक्के आहे. ४५ टक्के मतदार संख्या उच्चवर्गीय सोसायट्यांत आहे. बहुतेक इतर प्रभागांत स्थानिक नेते सांगतील, तो उमेदवार निश्चित मानला जातो; मात्र या प्रभागात मतदार निवडतील तोच उमेदवार ‘फिक्स’ होतो. .त्यामुळे नेत्यांपेक्षा मतदारांना वश करण्यासाठी येथे इच्छुक उमेदवारांची संपर्क सुरू आहे. कोणत्याही नेत्याच्या आदेशाशिवाय काही कार्यकर्त्यांचे गट ठराविक उमेदवाराच्या मागे ताकद लावायची आणि निवडून आणायचे. यावर भर दिला जात आहे. त्यासाठी परस्पर समन्वयाने काम करण्याचे ठरवले जात आहे. येथे टोकाची इर्ष्या सुरू आहे..Kolhapur Municipal : गुन्हेगारीचा थेट प्रवेश; महापालिका निवडणुकीत गुंड-मटकेवाल्यांची बायकांसाठी उमेदवारीची धडपड .याच प्रभागातील काही भाग विशेषतः अपार्टमेंट, सोसायट्या व आलिशान बंगल्यांचा परिसर, येथे महापालिका निवडणूक होणार आहे, एवढीच माहिती अनेकांना आहे. मतदान करावे लागेल, यापलीकडे फारशी राजकीय जाणीव दिसत नाही..वास्तविक नव्या प्रभागरचनेनुसार येथील राजकीय गणिते विस्कळीत झाली आहेत. वर्षानुवर्षे कार्यक्षेत्रात दबाव असलेल्या नेत्यांची आरक्षणामुळे कोंडी झाली आहे. त्यामुळे फारसा प्रभाव नसलेल्या प्रभागांत उमेदवारी घ्यावी लागत असून, मतदारांचा कौल कसा मिळवायचा?, याची चिंता अनेकांना आहे. काहींना मात्र आरक्षण सोयीचे ठरले आहे..यापूर्वी कै. आमदार आर. बी. पाटील आणि दिग्विजय खानविलकर हे याच परिसरात राहात असल्याने परिसरात त्यांचा कारभार परिचित होता. पुढे खानविलकर यांनी विचारेमाळ भागातून चार-पाच नगरसेवक निवडून आणले..बराच काळ हा प्रभाग काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. साहजिकच, काँग्रेसच्या मुशीत घडलेले काही नगरसेवक व नेते अलीकडच्या काळात राष्ट्रवादी किंवा अन्य पक्षांत गेले असले, तरी सर्व समूहांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याची त्यांची हातोटी विचारेमाळ व सदर बाजार परिसरात लोकप्रिय आहे..ताराबाई पार्क उद्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागील बाजूस अलीकडच्या काळात उभ्या राहिलेल्या सोसायट्यांत नवे रहिवासी आले आहेत. त्यांना पूर्वीच्या स्थानिक राजकारणाची फारशी ओळख नाही आणि सध्या ते फारसे सक्रियही नाहीत. तथापि, राज्यात व केंद्रात भाजप व मित्रपक्ष सत्तेत असल्याने, मागील निवडणुकीत येथील मतदारांचा कौल भाजप-शिवसेनेच्या उमेदवारांना मिळाला होता..झोपडपट्टी भागात भाजपने फिरता वैद्यकीय दवाखाना, ग्रंथालय असे काही उपक्रम राबवले; मात्र ते गल्लीच्या कोपऱ्यापलीकडे गेलेले नाहीत. भाजपच्या काही इच्छुक उमेदवारांनी घराघरांत जाऊन लोकांत, कुटुंबात आपुलकीचे व विश्वासाचे स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न जरूर केला आहे. .त्याचे मतात रूपांतर कितपत होते? हे महत्त्वाचे आहे. मध्यंतरी शहरातील एका दंगलीनंतर शिवसेनेच्या तत्कालीन आमदारांच्या भूमिकेमुळे प्रभागातील दोन्ही झोपडपट्टींत नाराजी व्यक्त झाली. त्यानंतर सेनेच्या उमेदवारांचा मतदान टक्का घटला. परिणामी, काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्याचा प्रभाव कायम आहे. .मात्र, आरक्षणामुळे त्यांची कोंडी झाली असून, ते स्वतः उमेदवार नाहीत. दुसरा उमेदवार निवडून आणण्याची ताकद त्यांच्याकडे आहे; मात्र आपल्या शब्दात राहील, असा इच्छुक उमेदवार शोधण्याचे काम सुरू आहे. त्यांचा प्रतिस्पर्धी उमेदवार भाजपच्या जिल्हा नेत्याच्या जवळचा असून, भाजपकडून बळ मिळवून आपला उमेदवार निवडून आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..एकूण लोकसंख्या = २८,५४६अनुसूचित जाती लोकसंख्या = ९,३७६अनुसूचित जमाती लोकसंख्या = १९४पुरुष मतदार = १३, ७६०पुरुष मतदार = १३, ७६०.आरक्षण असेअ - अनुसूचित जाती महिलाब - नागरिकांचा मागास प्रवर्गक - सर्वसाधारण महिलाड - सर्वसाधारणप्रभाग व्याप्ती.विचारे माळ, हेगडे चौक, भगवा चौक, रिलायन्स टॉवर, बाबर हॉस्पिटल, बालाजी कॉम्प्लेक्स, सदर बाजार हौसिंग सोसायटी, निंबाळकर माळ, ताराबाई उद्यान, सासने मैदान, कनाननगर, डफळे कंपाउंड, जिल्हाधिकारी कार्यालयमागील बाजू..प्रभागातील इच्छुकदिलीप पोवार, मारुती माने, रमेश भोसले, अशोक भंडारे, राजेश लाटकर, रत्नेश शिरोळकर, सागर पोवार, अय्याज फकीर, जुनेद शेख, डॉ. प्रवीण कोडोलीकर, तन्वीर बेपारी, सागर वडर, उमेश कांबळे, अमित कांबळे, विशाल चव्हाण, विजय हेगडे, महिला-शुंभागी भोसले, पायल कांबळे, काजल कांबळे..विकासाचे मुद्देपरिसरातील प्रॉपर्टी कार्ड वाटप व्हावेझोपडपट्टी भागात शौचालय सक्षम व्हावीतसमाजमंदिराची पुनर्बांधणी करावीअंगणवाडीला जागा द्याव्यात.घरकुल योजना राबवावीपिण्याचे पाणी पूर्ण क्षमतेने प्रभागाला मिळावे. अभ्यासिका सुरू कराव्यात.ड्रेनेज व रस्त्यांची कामे करावीत उद्यानांचे सुशोभीकरण करावे = ११,२८०एकूण मतदार = २५०४० .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.