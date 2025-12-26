Ichalkaranji Election : भाजपचं ठरलं! इचलकरंजी महापालिकेसाठी उमेदवारांना थेट कामाला लागण्याचे आदेश

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेसाठी ९५ टक्के जागांवर भाजपचे उमेदवार निश्चित झाले आहेत. या संदर्भातील यादीवर मुंबईत आज झालेल्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यामध्ये आवाडे व हाळवणकर या दोन्ही गटांतील उमेदवारांना समसमान संधी देण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. .आता शनिवारी (ता. २७) उमेदवारांची यादी अधिकृतपणे जाहीर केली जाणार आहे; पण तत्पूर्वीच पक्षाकडून उमेदवारी निश्चित झालेल्यांना कामाला लागण्याचा आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या उमेदवारांची नावे निश्चित झाली आहेत, त्यांच्या नावाचा पक्षाचा बी फॉर्मही प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी आजच दिले आहेत. उर्वरित पाच टक्के जागांचा वाद आहे. .Ichalkaranji Election : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप उमेदवार यादीवर मुंबईत शिक्कामोर्तब.यात साधारणपणे दोन प्रभागांतील चार जागांचा निर्णय तूर्त प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. त्यावर निर्णय झाल्यानंतर पक्षाकडून संबंधित उमेदवारांना बी फॉर्म दिला जाणार आहे.मुंबईत आज प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीस मंत्री चंद्रकात पाटील, आमदार राहुल आवाडे, सुरेश हाळवणकर, प्रकाश आवाडे, मकरंद देशपांडे, राजवर्धन नाईक-निंबाळकर आदी उपस्थित होते..उमेदवारांची यादी अंतिम झाल्यानंतर पुन्हा वाद होऊ नये, यासाठी उमेदवारांच्या यादीवर समितीतील सर्वांच्या स्वाक्षऱ्याही घेण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, इचछुकांची भाऊगर्दी पाहता भाजपकडून कोणाकोणाला उमेदवारीची लॉटरी लागली आणि कोणाला डावलले याची उत्सुकता वाढली आहे..Jalgaon Municipal Election : जळगावात राष्ट्रवादीची मोठी मागणी! महायुतीत ३५ ते ४० जागा लढवण्यावर अनिल पाटील ठाम.दरम्यान, भाजप व शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात युती करण्याबाबत मुंबईतील बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. त्यांना काही जागा दिल्या जाणार आहेत. त्यावरही लवकर निर्णय घेतला जाणार आहे. .मात्र, त्यांना किती जागा सोडण्यात येणार याबाबत मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तर आजच्या घडामोडीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) स्वबळावर लढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यांच्याबरोबर युती करण्याबाबत कोणतीच चर्चा झाली नसल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.