कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : भाजपचं ठरलं! इचलकरंजी महापालिकेसाठी उमेदवारांना थेट कामाला लागण्याचे आदेश

BJP Finalises Candidate List : मुंबईतील बैठकीत भाजप उमेदवारांच्या यादीवर शिक्कामोर्तब; बी फॉर्म वाटप सुरू, आवाडे व हाळवणकर गटांतील उमेदवारांना समसमान संधी देत अंतर्गत समतोल साधला.
BJP Finalises Candidate List

BJP Finalises Candidate List

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेसाठी ९५ टक्के जागांवर भाजपचे उमेदवार निश्चित झाले आहेत. या संदर्भातील यादीवर मुंबईत आज झालेल्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यामध्ये आवाडे व हाळवणकर या दोन्ही गटांतील उमेदवारांना समसमान संधी देण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Bjp
political
election
Ichalkaranji
Muncipal corporation
political parties
Corporation Election
muncipal corporation election
political alliances in Maharashtra
Ichalkaranji municipal elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com