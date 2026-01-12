कोल्हापूर

Kolhapur Airport : भाजप सरकारच्या धोरणांमुळे कोल्हापूर विमानतळाची झेप; सात वर्षांत साडेसात लाखांहून अधिक प्रवासी

Expansion of Aviation Services : केंद्रात भाजप आणि मित्रपक्षांचे सरकार आल्यापासून देशभरात विमानसेवेचा वेगाने विस्तार झाला आहे.२०१८ ते २०२५ या काळात साडेसात लाखांहून अधिक प्रवाशांनी कोल्हापूर विमानतळाचा वापर केला.
Kolhapur Airport witnessing increased passenger traffic and expanded air connectivity.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : ‘भारतीय जनता पक्ष आणि मित्रपक्षांचे केंद्रात सरकार आल्यानंतर देशभरातील विमान सेवेचा विस्तार वाढला. याचा लाभ कोल्हापूर विमानतळालाही झाला. गेल्या सात वर्षांत कोल्हापूर विमातळावरून सात लाख ६४ हजार ६६९ प्रवाशांनी प्रवास केला आहे.

Kolhapur
Bjp
Dhananjay Mahadik
Airport
Traffic
Passengers
Government

