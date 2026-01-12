Kolhapur Airport : भाजप सरकारच्या धोरणांमुळे कोल्हापूर विमानतळाची झेप; सात वर्षांत साडेसात लाखांहून अधिक प्रवासी

कोल्हापूर : ‘भारतीय जनता पक्ष आणि मित्रपक्षांचे केंद्रात सरकार आल्यानंतर देशभरातील विमान सेवेचा विस्तार वाढला. याचा लाभ कोल्हापूर विमानतळालाही झाला. गेल्या सात वर्षांत कोल्हापूर विमातळावरून सात लाख ६४ हजार ६६९ प्रवाशांनी प्रवास केला आहे. .१ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०२५ या काळात शेड्यूल आणि नॉन शेड्यूलसह तब्बल १७ हजार ६१८ विमानांचे उड्डाण झाले आहे,’ असे प्रतिपादन खासदार धनंजय महाडिक यांनी केले. ‘विमानतळाचा विकास’ या विषयावरील परिसंवादात ते बोलत होते..खासदार महाडिक म्हणाले, ‘विमानतळाच्या विकासासाठी ७० टक्के निधी हा केंद्र सरकारकडून दिला जातो. केंद्र आणि राज्याकडून भरघोस निधी विमानतळाच्या विकासासाठी दिला. या निधीसाठी खासदार म्हणून आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळेच आज कोल्हापूर विमानतळावरून सहा मार्गांवर विमानसेवा सुरू आहे. .Kolhapur Municipal Corporation : अर्धशतकानंतरही विकास खुंटलेला; संकटांच्या चक्रव्यूहात अडकलेली कोल्हापूर महापालिका.नाईट लँडिंग आणि विस्तारित धावपट्टीला नागरी विमान उड्डाण प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ रेंगाळत राहिलेल्या प्रश्नाला गती मिळाली. धावपट्टी १३७० वरून १९३० मीटर इतकी विस्तारित झाली आहे. त्यामुळे आता एअरबससारखी मोठी विमाने येथील विमानतळावर उतरू शकतील. विस्तारित धावपट्टीलाही भारतीय नागरी विमान उड्डाण प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे.’.ते पुढे म्हणाले, ‘कोल्हापुरात सर्वप्रथम छत्रपती राजाराम महाराजांनी संस्थानकाळात विमानतळाची उभारणी केली होती. यामुळे आता येथे बांधण्यात आलेल्या अत्याधुनिक झालेल्या कोल्हापूर विमानतळाला छत्रपती राजाराम महाराजांचे नाव द्यावे, अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून होत होती. .Kolhapur City : लोकसंख्या वाढली, प्रश्न वाढले कोल्हापूरचा विकास मात्र जागेवरच; पार्किंग, उड्डाणपूल केवळ कागदावरच; वाहतूक कोंडीत कोल्हापूरकर हैराण.मात्र, याकडे अनेक वेळा दुर्लक्ष करण्यात आले होते. पण, ही मागणी मी राज्यसभेत केली. ती लावून धरल्यामुळेच या विमानतळाला राजाराम महाराजांचे नाव देण्यात आले. कोल्हापूर विमानतळाने आता नव्या उंचीला गवसणी घातली आहे. कोल्हापूर विमानतळाची झेप आठ लाखांवर गेली आहे. .ही संख्या केवळ आकडा नाही, तर कोल्हापूरच्या प्रगतीची, व्यापाराच्या वाढीची आणि पर्यटनाच्या वेगाने होणाऱ्या विकासाची साक्ष आहे. केंद्र शासनाच्या उडान योजनेंतर्गत २०१८ पासून कोल्हापूर विमानतळावर नियमित प्रवासी हवाई सेवा सुरू केल्यानंतर गेल्या सात वर्षांत विमानसेवांची संख्या, सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी यामध्ये वाढ झाल्याने कोल्हापूर विमानतळ हे आता दक्षिण महाराष्ट्राच्या हवाई दालनाचे केंद्र बनत आहे. मुंबई, हैदराबाद, बंगळूर, अहमदाबाद, नागपूर अशा प्रमुख शहरांशी थेट सेवा उपलब्ध झाल्याने प्रवाशांचा ओघ वाढला आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.