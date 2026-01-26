Kolhapur Municipal : महापालिकेतील सत्ता जवळ; भाजपमध्ये महापौरपदासाठी धावपळ आणि सुप्त संघर्ष उफाळला

कोल्हापूर : महापालिकेतील सत्तेच्या सारिपाटावर सत्ताधारी गटातील सर्वाधिक संख्येचा बहुमान भारतीय जनता पक्षाला मिळाला आहे. त्यामुळे त्यांची सत्तेत भागिदारीही मोठी असणार आहे. .त्यामुळे महापालिकेतील विविध पदांसाठी भाजपमधील अंतर्गत घडामोडींना वेग आला आहे. नगरसेवकांच्या भेटीगाठी सुरू झाल्या असून, नेत्यांच्या कार्यालयाबाहेर गर्दी होऊ लागली आहे. या निमित्ताने पक्षांतर्गत असणारी सुप्त स्पर्धाही आता स्पष्टपणे दिसू लागली आहे..Premium|Nagar Parishad Election Results : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकशाहीची पुनर्स्थापना, महायुतीला मोठे यश.महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक, विविध समित्यांचे अध्यक्ष आणि महापौर व उपमहापौर पदांसाठी भारतीय जनता पक्षातील नवनिर्वाचीत नगरसेवक इच्छुक आहेत. आणि ही पदे मिळवण्यासाठीची त्यांची धावपळ आता टोकाला पोहोचली आहे. .या सभागृहातील पहिले महापौरपद भाजपला मिळणार हे आता निश्चित झाले आहे. त्यादृष्टीने नागरिकांचा मागास प्रवर्गातून निवडून आलेले आणि या आरक्षणासाठीचे प्रमाणपत्र असणारे असे सर्वजण सक्रिय झाले आहेत..Kolhapur Election : राष्ट्रवादी काँग्रेस बॅकफूटवर; अपेक्षित यशाची ‘वेळ’ नाही साधली; असमन्वयाचा फटका.खासदार धनंजय महाडिक आणि आमदार अमल महाडिक यांच्या कार्यालयामध्ये महापौरपदासाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी झाल्याचे चित्र गेल्या दोन दिवसांपासून पाहायला मिळत आहे. आपल्या नावाची शिफारस उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे व्हावी यासाठी इच्छुकांनी आमदार आणि खासदारांच्या मागे सतत पाठपुरावा सुरू केला आहे. .तसेच संघ परिवारातील काही पदाधिकाऱ्यांनाही इच्छुक मंडळी सातत्याने भेटत आहेत. स्वीकृत नगरसेवक म्हणून आपले नाव जाहीर करावे यासाठी निवडणुकीमध्ये पराभूत झालेल्या काही मंडळींनी आता अप्रत्यक्षपणे शक्तिप्रदर्शनही करण्यास सुरुवात केली आहे..सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये कार्यकर्त्यांचा गट घेऊन जाणे आणि नेत्यांना गळ घालणे असे प्रकार काहीजणांकडून सुरू आहेत, तर ज्यांना उमेदवारीच मिळाली नाही, अशांनी आमच्या अन्याय कसा झाला, हे सांगून स्वीकृतसाठी संधी देण्याची विनंती केली आहे. प्रतिष्ठितांना साकडे.शहरामध्ये काही प्रतिष्ठित उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्यामार्फत आपले नाव मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यापर्यंत जावे यासाठीही काहीजण प्रयत्न करत आहेत. अधिकाधिक प्रतिष्ठितांकडून आपल्या नावाची शिफारस व्हावी असा त्यांचा प्रयत्न आहे..महापालिकेत नाही, मग महामंडळ द्याभारतीय जनता पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांना निवडणूक लढवण्याची संधी मिळाली नाही. स्वीकृत म्हणून संधी मिळणार नसल्याची चिन्हे दिसत आहेत. अशावेळी महापालिकेत पद नाहीच मग एखाद्या महामंडळावर संधी मिळावी किंवा नियोजन समिती सदस्य म्हणून तरी आम्हाला स्थान द्यावे, अशी काही कार्यकर्त्यांची भावना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.