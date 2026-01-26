कोल्हापूर

Kolhapur Municipal : महापालिकेतील सत्ता जवळ; भाजपमध्ये महापौरपदासाठी धावपळ आणि सुप्त संघर्ष उफाळला

BJP Internal : कोल्हापूर महापालिकेतील सत्तेच्या सारीपाटावर भाजपचा वरचष्मा स्पष्ट होताच, पक्षातील अंतर्गत हालचालींना वेग आला आहे. महापौर, उपमहापौर, स्वीकृत नगरसेवक आणि समिती अध्यक्षपदासाठी इच्छुकांनी नेत्यांच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्यास सुरुवात केली.
BJP councillors meeting senior leaders amid talks on civic posts.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महापालिकेतील सत्तेच्या सारिपाटावर सत्ताधारी गटातील सर्वाधिक संख्येचा बहुमान भारतीय जनता पक्षाला मिळाला आहे. त्यामुळे त्यांची सत्तेत भागिदारीही मोठी असणार आहे.

