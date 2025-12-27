Ichalkaranji Muncipal : उमेदवारी डावलताच भाजपमध्ये बंडाचे वारे; इचलकरंजीत इच्छुकांचा संताप रस्त्यावर

इचलकरंजी : येथील महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडून उमेदवारी डावलल्यानंतर इच्छुकांचा आज उद्रेक पहावयास मिळाला. भाजपमध्ये नाराजीनाट्य सुरू असून त्याचे जोरदार पडसाद उमटत आहेत. विक्रमनगर भागात तर महिला रस्त्यावर उतरल्या. .त्यांनी भाजपच्या उमेदवारांना मतदान न करण्याचा इशाराही दिला. काही प्रभागात अपक्ष निवडणूक लढवण्याची तयारी सुरु केली आहे. त्यामुळे भाजपमध्ये बंडखोरी अटळ बनली आहे. बंडखोरी टाळण्याचे मोठे आव्हान पक्षनेत्यांसमोर असणार आहे. अन्यथा, निवडणुकीत काही प्रभागात भाजपच्या उमेदवारांना फटका बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे..Ichalkaranji Muncipal : इचलकरंजीत भाजपची कसोटी; नवे-जुने संघर्षामुळे निवडणूक रंगात.भाजपमध्ये अनेक वर्षापासून कार्यरत असलेल्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवेळी उमेदवारी देण्याचा शब्द नेतेमंडळींनी दिला होता. त्यानुसार भाजपच्या विविध उपक्रमांत इच्छुकांनी झोकून देऊन काम केले होते. .नेतेमंडळींच्या भरवशावर काही दिवसांपासून आपापल्या प्रभागात जोरदार प्रचारही सुरू केला होता. अर्धा प्रभाग पिंजून काढल्यानंतर उमेदवारी मिळाली नसल्याचे गुरुवारी सांयकाळी समोर आले. त्यानंतर मात्र उद्रेक होण्यास सुरुवात झाली. .Ichalkaranji Politics : इचलकरंजी महाविकास आघाडीत भूकंप! आमदार राहुल आवाडेंनी सतेज पाटलांच्या पदाधिकाऱ्याला लावलं गळाला.विक्रमनगर भागात उमेदवारी नाकारलेल्या इच्छुकांच्या समर्थनार्थ महिला रस्त्यावर उतरल्या. डोळ्यात आसवे दाटत आपल्या भावनांना मोकळी वाट करीत संतप्त भावना व्यक्त केल्या. अनेक वर्षे पक्षासाठी एकनिष्ठ काम केले. त्यानंतरही उमेदवारी का दिली नाही, आमच्या प्रभागात उपरे उमेदवार कशासाठी, असे संतप्त सवाल महिलांनी उपस्थित केले. .त्यानंतर उमेदवारी नाकारलेले पक्षाचे निष्ठावंत एकत्र येऊन आपल्या भावना तीव्र शब्दात व्यक्त केल्या. यातील काहीजण अपक्ष निवडणूक लढविण्याचा निर्धारही बोलून दाखवत आहेत. तर काहीजण विरोधकांच्या गळाला लागले आहेत. .यामध्ये माजी उपनगराध्यक्षांनी थेट विरोधी शिव-शाहू विकास आघाडीत प्रवेश करीत भाजपला मोठा धक्का दिला. अद्याप भाजपकडून उमेदवारांची अधिकृत यादी जाहीर केलेली नाही. तोपर्यंत इतक्या मोठ्या प्रमाणात नाराजीनाट्याला सुरुवात झाली आहे. .स्वीकृतसह विविध पदांचा शब्द देणार भाजपच्या पक्ष कार्यात अनेक वर्षे कार्यरत असलेल्या २५ हून अधिक इच्छुकांनी अपक्ष अथवा विरोधी आघाडीतून लढण्याची तयारी दर्शवल्याचे समजते. त्यामुळे भाजपला बंडखोरीचे ग्रहण लागण्याची भीती आहे. संभाव्य बंडखोरी टाळण्यासाठी नेतेमंडळींची कसरत होणार आहे. .अशा इच्छुकांना स्वीकृतसह विविध पदांचा शब्द दिला जाण्याची शक्यता आहे. इच्छुक समाज माध्यमावर व्यक्त भाजपकडून उमेदवारी मिळाली नसल्याचे समोर आल्यानंतर इच्छुकांनी समाज माध्यमावर भावना व्यक्त केल्या. .अत्यंत तिखट शब्दात त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. नेतमंडळींनी विश्वासघात केल्याचे सांगत एका इच्छुक उमेदवाराने अपक्ष निवडणूक लढवणार असल्याचे जाहीर केले. याशिवाय काही जणांनी नेतेमंडळींना थेट टार्गेट केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.