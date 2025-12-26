Kolhapur Muncipal : महापालिका निवडणुकीत महायुतीचाच झेंडा; समन्वय ठेवा, नाराजांची समजूत काढा – रविंद्र चव्हाण

कोल्हापूर : ‘महापालिका निवडणूक आपण शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यासह महायुती म्हणूनच लढवायची आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांबरोबर समन्वय ठेवून निवडणुकीला सामोरे जा. नाराज कार्यकर्त्यांची समजूत काढून त्यांना प्रचारात सक्रिय करा’, अशी सूचना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केली..आज मुंबईच्या पक्ष कार्यालयात त्यांनी कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीबाबत आढावा घेतला. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, पश्चिम महाराष्ट्र संघटनमंत्री मकरंद देशपांडे, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अमल महाडिक, जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव, प्रदेश सचिव महेश जाधव उपस्थित होते. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांना भाजपच्या संभाव्य उमेदवारांची प्रभागनिहाय यादी दाखवण्यात आली. .Kolhapur Election : ‘विजयी होणाऱ्यालाच तिकीट!’ शिवसेना शिंदे गटाचा ठाम निर्णय; महापालिका निवडणुकीसाठी रणनिती ठरली.तसेच शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या जागांचीही माहिती देण्यात आली. त्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण म्हणाले, ‘उमेदवारीचे निर्णय स्थानिक पातळीवरच घेण्यात येतील. जेथे युतीमधील पक्षात मतभेद असतील, त्या जागांवर समन्वयाने तोडगा काढा. उमेदवारी न मिळाल्यामुळे नाराज झालेल्यांची समजूत काढून त्यांना प्रचारात सक्रिय करा..निवडणुकीसाठी समन्वय समितीमहापालिका निवडणुकीसाठी सेना-भाजपने समन्वय समिती बनवली आहे. यामध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक, माजी खासदार संजय मंडलिक, आमदार अमल महाडिक, राजेश क्षीरसागर, चंद्रदीप नरके, विजय जाधव, महेश जाधव, सत्यजित कदम, सुजित चव्हाण यांचा समावेश आहे..Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकेच्या जागावाटपावर महायुतीत तणाव. मंत्री हसन मुश्रीफ २५ जागांवर ठाम; ३३-३३-१५ फॉर्म्युला अमान्य.महायुतीची आज बैठकमहापालिका उमेदवारांची अंतिम यादी निश्चित करण्यासाठी शुक्रवारी (ता. २६) महायुतीच्या नेत्यांची बैठक होणार आहे. यामध्ये वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह तिन्ही पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित असतील. यामध्ये ज्या जागांवर मतभेद आहेत, त्याबाबतही विचारविनिमय होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.