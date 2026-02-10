Kolhapur ZP : ग्रामीणचा गड, भाजपला अवघड; ‘जनसुराज्य’चे बालेकिल्ले ढासळले

जि. प.च्या दोन जागा घटल्या ः संघटनात्मक बांधणीची गरजमहापालिका आणि नगरपरिषदेत चांगले यश मिळवलेल्या भाजपला जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत मात्र अपेक्षित यश मिळाले नाही. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असणाऱ्या भाजपला जिल्ह्याच्या दोन तालुक्यांत एकही जागा घेता आली नाही, तर दोन तालुक्यांत उमेदवार उभे करण्याची संधी मिळाली नाही. याचे पक्षाच्या नेतृत्वाने चिंतन करण्याची गरज आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजपला १४ जागा मिळाल्या होत्या. .या निवडणुकीत १२ जागा मिळाल्या. एकूणच ग्रामीणचा गड भाजपला आजही अवघड असल्याचे दिसते. भाजपच्या अपयशाची सुरुवात जागा वाटपापासूनच सुरू झाली. जनसुराज्य, शिवसेना (शिंदे गट) यांच्याकडून सन्मानजनक जागा घेण्यात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक यांना शक्य झाले नाही. त्यामुळे त्यांना राधानगरी, भुदरगड या तालुक्यात निवडणूक लढवण्याची संधीच मिळाली नाही..Sangli ZP : भाजपला रोखण्यासाठी पुन्हा चक्रव्यूह; जिल्हा परिषद रणधुमाळीला सुरुवात.चंदगडमध्ये भाजपचे आमदार शिवाजी पाटील यांच्या रुपात असणारा भाजपचा वारू काँग्रेस-राष्ट्रवादीने रोखला. त्यांना या तालुक्यात केवळ एक जागा मळाली. शिरोळमध्येही अशीच परिस्थिती झाली. पन्हाळा आणि शाहूवाडी मतदारसंघात भाजपला जनसुराज्यचा दबाव झुगारून संघटन अधिक मजबूत करण्याची आणि मतांचा टक्का वाढवण्याची गरज आहे. दक्षिणमध्ये विधानसभा मतदारसंघात आमदार अमल महाडिक यांनी तीन जागा जिंकल्या. करवीरमध्येही भाजपला पहिल्यांदाच तीन जागा मिळाल्या. कागलमध्ये दोन घाटगे गट एकत्र आल्याने येथे चार जागांवर भाजपला लाभ झाला. या भाजपच्या जमेच्या बाजू असल्या तरी पन्हाळा, शाहूवाडी, हातकणंगले राधानगरी, भुदरगड, गगनबावडा या तालुक्यांमध्ये भाजप नेत्यांना भविष्यात बरीच मेहनत करावी लागणार आहे..दृिष्टक्षेपात...नियोजन समिती, विविध महामंडळे, समित्यांवर कार्यकर्त्यांना संधी देणे आवश्यक.ज्या तालुक्यांमध्ये भाजपला एकही जागा नाही, तेथे कार्यकर्त्यांना निधीच्या रूपाने बळ देण्याची गरज. भाजप नेत्यांनी मित्रपक्षांना बरोबर घेताना आपल्या कार्यकर्त्यांनाही संधीची गरज. दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात संघटनात्मक बांधणीची आवश्यकता. नेतृत्वाची आणि सत्तेचा लाभ मिळण्याची कार्यकर्त्यांना अपेक्षा..Satara ZP Results : सातारा झेडपीत भाजपचा स्वप्नभंग; स्वबळाच्या महत्त्वाकांक्षेला राष्ट्रवादी-शिवसेनेचा 'ब्रेक', सत्ता समीकरणे बदलली!.केवळ पाचच जागा ः पन्हाळा, शाहूवाडीत धक्काल्हा परिषदेच्या राजकारणात नेहमीच सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहिलेल्या जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे बालेकिल्ले यावेळच्या निवडणुकीत मात्र ढासळले. गेल्या सभागृहात सहा जागा जिंकलेल्या या पक्षाला यावेळी पाच जागाच मिळाल्या. पन्हाळा, शाहूवाडी तालुक्यांत या पक्षाला मिळालेल्या जागा पाहता ही धोक्याची घंटा समजली जाते. जनसुराज्य शक्तीच्या स्थापनेपासून जिल्हा परिषदेत सत्ता कुणाचीही असली तरी त्यांना या पक्षाच्या कुबड्या घ्याव्याच लागत होत्या. त्यातून उपाध्यक्षपद, महत्त्वाची सभापतिपदे या पक्षाच्या सदस्यांना मिळाली आहेत; पण यावेळची निवडणूक त्याला अपवाद ठरली आहे..त्यातही पन्हाळा व शाहूवाडी तालुक्यात विधानसभा निवडणुकीत आमदार डॉ. विनय कोरे यांना साथ मिळाली होती; पण जिल्हा परिषद निवडणुकीत त्यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. मावळत्या सभागृहात पन्हाळ्यातून ‘जनसुराज्य’ चे तीन सदस्य विजयी झाले होते, यावेळी केवळ एकच जागा या पक्षाला मिळाली. शाहूवाडीत या पक्षाला अपेक्षेप्रमाणे दोन जागांवर यश मिळाले; पण पंचायत समितीत पुन्हा समान संधी राहणार आहे. हातकणंगले तालुक्यातून मावळत्या सभागृहात ‘जनसुराज्य’चे दोन सदस्य होते. यावेळी या मतदारसंघाचा आमदार ‘जनसुराज्य’चा असूनही केवळ एकच जागा मिळाली. आमदार अशोकराव माने यांना शिरोळमध्ये त्यांच्या पीएचा पराभवही वाचवता आला नाही. या निवडणुकीत ‘जनसुराज्य’ला गडहिंग्लज, हातकणंगले व पन्हाळा तालुक्यांत प्रत्येकी एक व शाहूवाडीत दोन अशा पाच जागा मिळाल्या आहेत. पन्हाळ्यातील कमी झालेले वर्चस्व डॉ. कोरे यांच्यादृष्टीने भविष्यातील राजकारणात अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.