Kolhapur Election : नेत्यांची विरोधकांशी घसट, कार्यकर्त्यांची फरपट; पाच नगरपालिकांत भाजपचे ‘कमळ’ गायब, मुख्यमंत्र्यांवर कार्यकर्ते नाराज

कोल्हापूर: नगरपालिका आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी स्थानिकांना हाताशी धरून आघाड्या केल्या. त्यामुळे एकमेकांचे कट्टर विरोधक एकत्र आले. त्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्याला डावलले..यामध्ये भाजप सर्वात आघाडीवर आहे. या पक्षाच्या नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे कागल, मुरगूड, जयसिंगपूर, पन्हाळा, पेठवडगाव नगरपालिकांत, तर आजरा नगरपंचायतीतून कमळ चिन्हच गायब झाले आहे..‘तुम्ही लोकसभा आणि विधानसभेला राबा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत नेते तुमच्यासाठी राबतील’, हे भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावन्नकुळे यांचे महासैनिक दरबार हॉलमधील विधान वल्गना ठरले आहे. नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत भाजप कार्यकर्त्यांची अडचण झाली आहे. .जिल्ह्यात १० नगरपालिका आणि तीन नगर पंचायती आहेत. त्यातील जयसिंगपूर, मुरगूड, कागल, पन्हाळा, वडगाव, गडहिंग्लज नगरपालिका निवडणुकीतून कमळ चिन्हच गायब आहे, तर आजरा नगरपंचायतीमध्येही कमळ चिन्हाला फाटा देऊन स्थानिक आघाडी केली आहे. विशेष म्हणजे स्थानिक आघाड्यांमध्येही पक्षाच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्याला डावलल्याचे चित्र आहे. .काही ठिकाणी तर भाजपच्या वाट्याला आलेल्या जागेवर सक्षम उमेदवार नाही असे सांगून अन्य पक्षातील कार्यकर्त्यांना संधी दिल्याचेही दिसत आहे. कागल नगरपालिकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजितसिंह घाटगे यांची गट्टी जमवून दिली. एवढेच नव्हे तर भाजपच्या उमेदवारांना पक्षाचे एबी फॉर्मही दिले नाहीत..तेथील कार्यकर्त्यांचे पुरते खच्चीकरण पक्षाने केले. गडहिंग्लज नगरपालिकेत पारंपरिक विरोधक जनता दलाशी भाजपने हातमिळवणी केली. सोबत जनसुराज्य पक्षालाही घेतले. येथे भाजपच्या वाट्याला पाच जागा आल्या. त्यातील केवळ तीन उमेदवार भाजपचे जुने कार्यकर्ते आहेत. उर्वरित दोनजण अन्य पक्षातील आहेत. पन्हाळा नगरपालिकेत सर्वच राजकीय पक्ष एकत्र आले. त्यात दोनच जागाच भाजपच्या वाट्याला आल्या. .त्यातही एकच कार्यकर्ता भाजपचा निष्ठावंत कार्यकर्ता आहे. पेठवडगाव नगरपालिकेत जनसुराज्यच्या दबावाला राष्ट्रीय पातळीवरचा भाजप बळी पडला. येथेही निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना उमेदवारी मिळाली नाही. भाजप नेत्यांनी विधानपरिषद आणि पुढील विधानसभा डोळ्यासमोर ठेऊन केलेल्या आघाड्यांमुळे कार्यकर्त्यांची मात्र फरपट झाली आहे..चंदगडला नगराध्यक्षासह संपूर्ण पॅनेल चिन्हावरचंदगड नगरपंचायतीत आमदार शिवाजी पाटील यांनी १७ नगरसेवक आणि १ नगराध्यक्ष असे संपूर्ण पॅनेल कमळ चिन्हावर लावले आहे. त्यांनी कार्यकर्त्यांना निवडणूक लढण्याची संधी दिली आहे. त्यांच्या ठाम भूमिकेचे कार्यकर्त्यांकडून स्वागत होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.