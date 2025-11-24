कोल्हापूर

Kolhapur Election : नेत्यांची विरोधकांशी घसट, कार्यकर्त्यांची फरपट; पाच नगरपालिकांत भाजपचे ‘कमळ’ गायब, मुख्यमंत्र्यांवर कार्यकर्ते नाराज

Maharashtra Election: नगरपालिका आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी स्थानिकांना हाताशी धरून आघाड्या केल्या. त्यामुळे एकमेकांचे कट्टर विरोधक एकत्र आले. त्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्याला डावलले.
ओंकार धर्माधिकारीसकाळ वृत्तसेवा
