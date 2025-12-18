Kolhapur Muncipal : पडद्यामागे राजकारण तापले; भाजप विरुद्ध काँग्रेस लढतीला कोल्हापुरात नवे वळण

कोल्हापुर : महापालिकेपासून ते संसदेपर्यंत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दिग्गज राजकारण्यांचे निवास असलेल्या कॉलनीपासून ते समस्यांच्या गर्तेत असलेल्या झोपडपट्टीपर्यंत संमिश्र वस्ती असलेल्या प्रभागात पक्षीय लढत चुरशीची होणार आहे. .त्यासाठी इच्छुकांच्या हालचाली उघड कमी आणि पडद्यामागे जोरात सुरू आहेत. यातून काँग्रेस काळातील विकासाच्या लखलखाटाला छेद देत भाजपने शिवसेनेच्या मदतीने येथे विकासाचा प्रकाश पाडला आहे. .Pune News : पुण्यातील प्रकल्पांची कोंडी फुटणार का? आजपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाकडून मोठ्या अपेक्षा.त्याच पाऊलवाटेवर यंदाही भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशीच लढत येथे ठळक होणार आहे. त्यासाठी महाडिक गट व सतेज पाटील गट कोणा उमेदवाराला कशी व किती रसद पोहोचवतो, यावर प्रभागातील विजयाची गणिते मांडली जात आहेत. - शिवाजी यादव.पूर्वेकडील कोल्हापूर शहराच्या प्रवेशद्वारावरील मुसुटे मळ्यापासून सुरू होणारा हा प्रभाग पश्चिमेकडे शाहूपुरी पोलिस ठाण्यापर्यंत पसरलेला आहे. यापूर्वी या प्रभागात चार नगरसेवक होते. .Kolhapur Election : रुसू नका, नाराज होऊ नका; ताकदीने लढून महापालिका जिंकू – सतेज पाटील यांचे भावनिक आवाहन.त्यांपैकी तीन काँग्रेसचे, तर दोन ताराराणी आघाडीचे असे प्रतिनिधित्व झाले आहे. १५ वर्षांपूर्वी मात्र याच भागात काँग्रेसचे सर्वाधिक नगरसेवक होते. त्यांच्या काळातही येथे विकास झाला असला, तरी कालौघात त्या विकासकामांची अवस्था रस्त्याच्या खडखडाटाप्रमाणे झाली आहे. .त्यामुळे साहजिकच ‘आम्ही येथे विकास केला आहे,’ असा दावा दोन्ही आघाड्यांतील उमेदवारांकडून केला जाणार आहे. यातच दोन्ही आघाड्यांपासून दूर राहात अपक्ष म्हणून उमेदवारी भरण्याची तयारी काही इच्छुकांनी केली आहे. .हे इच्छुक उमेदवार दोन्ही आघाड्यांच्या विकासकामांतील फोलपणा घेऊन मतदारांपर्यंत जाणार आहेत. त्यामुळे दोन्ही आघाड्यांतील उमेदवारांना होमवर्क जोरात करावा लागणार आहे. याच प्रभागात शिवाजी पार्क, रुईकर कॉलनी, अयोध्या पार्क अशा आलिशान वसाहती आहेत..येथे यापूर्वीच्या अनेक निवडणुकांत सकाळी मतदानाला मिळणारा प्रतिसाद जेमतेम असतो. तसेच स्थलांतरित होऊन राहायला आलेल्यांचे प्रमाण सर्वाधिक याच प्रभागात आहे. त्यामुळे मतदार कोणाचा आहे, मतदान कोण करणार नाही, याचा अंदाज घेण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांची कार्यकर्त्यांची फळी चाचपणी करत आहे..भाजपकडून उमेदवारी व पाठिंबा मिळविण्यासाठी डझनभर इच्छुक प्रयत्नशील आहेत, तर काँग्रेसकडून उमेदवारी व पाठिंबा मिळविण्यासाठीही थोड्याफार फरकाने तेवढेच इच्छुक सक्रिय आहेत. शिवसेनेचा या प्रभागात ठराविक ठिकाणी प्रभाव आहे. .युवकांचे संघटन आहे; मात्र शिवसेनेत शिंदे गट की, उद्धव ठाकरे गट याबाबत इच्छुकांतही संभ्रम आहे. रुईकर कॉलनी परिसरात दोन खासदारांपैकी श्री. महाडिक यांची या निवडणुकीत उमेदवारी देण्यापासून ते निवडणूक मार्गदर्शनापर्यंत मदत होणार आहे. .खासदार धैर्यशील माने आणि माजी खासदार संजय मंडलिक हे या परिसरात राहत असले, तरी स्थानिक राजकारणात त्यांचा सहभाग मर्यादित आहे. या भागात रुईकर कॉलनी व शिवाजी पार्क येथील चार उमेदवारांपैकी एक माजी महापौर, दुसरा स्थायी समिती सभापती, तर तिसरा सलग तीनवेळा नगरसेवक पद मिळवलेला आहे..याशिवाय तीन महिला माजी नगरसेवकही यंदाच्या निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यामुळे अभ्यासू उमेदवारांना महापालिका निवडणुकीत विजयी करून देण्यासाठी मतदारांनाही चांगले पर्याय उपलब्ध आहेत..येत्या दोन दिवसांत अंतिम यादी पक्षीय पातळीवर जाहीर होणार आहे. अद्याप काही इच्छुक उमेदवार नेत्यांच्या संपर्कात राहून उमेदवारी व पाठिंबा मिळविण्यासाठी मनधरणी करत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष अर्ज भरल्यानंतर आणि छाननी झाल्यानंतर सुरू होणाऱ्या प्रचारात येथे दिग्गज नेत्यांना सक्रिय करण्यासाठी मोठी स्पर्धा होईल, असे चित्र आहे..अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्गब - सर्वसाधारण महिलाक - सर्वसाधारण महिलाड – सर्वसाधारण.इच्छुक असेसर्वसाधारण प्रकाश पाटील (काँग्रेस) प्रमोद देसाई, विश्वजित मोहिते (भाजप) श्रीकांत राणे (काँग्रेस) महेंद्र चव्हाण (राष्ट्रवादी अजित पवार गट) विजयेंद्र माने, प्रवीण पुजारी, अजित तिवडे (अपक्ष).सर्वसाधारण महिला किरण तहसीलदार (काँग्रेस) सीमा कदम (भाजप) ऋतुजा जाधव (अपक्ष) उमा इंगळे (भाजप).नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ॲड. सूरमंजिरी लाटकर (काँग्रेस) अनिता ढवळे (भाजप) प्रकाश सरवडेकर - कुंभार (राष्ट्रवादी अजित पवार गट) रूपेश गुरव (अपक्ष).दृष्टिक्षेपात लोकसंख्या एकूण लोकसंख्या = २५, ३५७अनुसूचित जाती लोकसंख्या = २,४६३अनुसूचित जमाती लोकसंख्या= ८१पुरुष मतदार = १२,११० महिला मतदार = ११,०८०.प्रभाग तीनची व्याप्तीशाहू मार्केट यार्ड, टेंबे कारखाना, जोतिबा हॉटेल, मंगेश्वर हौसिंग सोसायटी, शाहू मिल कॉलनी, मनाडे मळा, मुसुटे मळा, तावडे हॉटेल चौक, बापट कॅम्प सोसायटी, पाटोळेवाडी, महाडिक वसाहत, स्वामी समर्थ मंदिर, रुईकर कॉलनी, शिंदे रेसिडेन्सी, विद्या कॉलनी, परांजपे स्कीम, साने गुरुजी कॉलनी, कर्मवीर भाऊराव पाटील शाळा, निंबाळकर कॉलनी, माकडवाला वसाहत, चांदणेनगर, हॉटेल सयाजी, अयोध्या पार्क, ताराराणी मार्केट, रामधन अपार्टमेंट, एम. आर. देसाई हॉस्पिटल..विकासाचे मुद्देसर्वाधिक उद्याने असलेल्या या प्रभागातील चार उद्याने सुसज्ज करणेमार्केट यार्ड ते लोणार वसाहत रस्ता नव्याने करणेएलआयसी मैदानाचा विकासमहापालिकेची विहीर पुनर्जीवित करणे.सर्व भागांत ड्रेनेज कामेग्रंथालय उभारणीझोपडपट्टी निर्मूलन व घरकुल योजना राबविणेरेल्वे रुळांवरील पादचारी उड्डाणपूल बांधणेस्वच्छतागृहांची उभारणीमहापालिका दवाखाना पूर्ण क्षमतेने सुरू करणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 