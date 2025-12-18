कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : पडद्यामागे राजकारण तापले; भाजप विरुद्ध काँग्रेस लढतीला कोल्हापुरात नवे वळण

Behind-the-scenes political moves : प्रभागात उघड हालचाली कमी असल्या तरी नेत्यांच्या भेटीगाठी आणि गुप्त रणनीतींमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही बाजूंनी दिग्गज नेत्यांची रसद कुणाला मिळते, यावर निवडणुकीचा निकाल ठरणार आहे.
कोल्हापुर : महापालिकेपासून ते संसदेपर्यंत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दिग्गज राजकारण्यांचे निवास असलेल्या कॉलनीपासून ते समस्यांच्या गर्तेत असलेल्या झोपडपट्टीपर्यंत संमिश्र वस्ती असलेल्या प्रभागात पक्षीय लढत चुरशीची होणार आहे.

