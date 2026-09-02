Krishnaraj Mahadik : मनसेच्या चोरांना भाजपच्या पोरांनी जशास तसं प्रत्युत्तर दिलं, भाजप युवा नेते कृष्णराज महाडिकांची मनसेला वॉर्निंग

Krishnaraj Mahadik Warns MNS : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कथित अपमानाविरोधात भाजप युवा मोर्चाने मुंबईत केलेल्या आंदोलनानंतर भाजप आणि मनसेमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजप युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष कृष्णराज महाडिक यांनी मनसेला थेट इशारा दिला आहे. “भाजयुमोच्या कार्यकर्त्यांशी धक्काबुक्की करण्याचा प्रयत्न झाल्यास जशास तसं उत्तर दिलं जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला..मंगळवारी झालेल्या प्रकाराचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहिल्याचे सांगत महाडिक म्हणाले, “भाजयुमोचे कार्यकर्ते शिस्तबद्ध पद्धतीने माहीम चौकात जमले होते. मनसेचे काही कार्यकर्ते मागच्या बाजूने येऊन आमच्या कार्यकर्त्यांना धक्काबुक्की करण्याचा प्रयत्न करत होते. आमच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना जशास तसं उत्तर दिलं, हे सीसीटीव्हीत दिसत आहे. भविष्यात अशा प्रकारे गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याला जशास तसं उत्तर दिलं जाईल.”.सोशल मीडियावरील ट्रोलिंगबाबत महाडिक म्हणाले की, त्याकडे आपण फारसे लक्ष देत नाही. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अपमानाविरोधात मी आवाज उठवला होता. अमित ठाकरे यांनी पंतप्रधानपदासोबतच देशाच्या संविधानाचा अपमान केला आहे. पुण्यात घडलेला प्रकार दुर्दैवी होता. बेसिक प्रोटोकॉलची माहिती असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारातून युवा पिढीत चुकीचा संदेश जातो,” असे त्यांनी सांगितले..Krishnaraj Mahadik Amit Thackeray : कृष्णराज महाडिकांनी पोलिसांचा डोळा चुकवला पण; अमित ठाकरेंवर जोरदार टीका, मुंबईत भाजप -मनसेमध्ये नेमकं काय घडलं?.‘मोदींच्या अपमानामुळे तरुणांमध्ये राग’भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी भाजयुमोच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. यावर महाडिक म्हणाले, “युवा मोर्चा यापुढे अधिक चांगल्या पद्धतीने काम करेल. रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम करतो आणि त्यांच्या निर्णयाचे पालन करत आलो आहोत.”“देशाच्या प्रगतीसाठी आणि लोकहितासाठी आयुष्य समर्पित करणाऱ्या व्यक्तीचा अपमान झाल्यास तरुणांच्या मनात राग निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच आमचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले,” असेही महाडिक यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.