Black Panther Sahyadri Forest : सह्याद्रीत व्याघ्र प्रकल्पात ‘ब्लॅक पँथर’च्या पाऊलखुणा, पर्यटनाला मिळणार चालना

Sahyadri forest wildlife : (शिवाजी यादव) सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात मूळचे असलेले वाघ, विदर्भाच्या जंगलातून आणलेले चार वाघ त्यामुळे वाघांची संख्या डझनहून अधिक झाली आहे. यासोबतच निसर्गरम्य तितक्याच गर्द जंगली वाटा, विपुल पाणलोट क्षेत्र सोबत वन्यजीवांचा वावर आहे. यात नव्याने 'ब्लॅक पँथर' प्रथमच कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. अशी समृद्घ वनसंपदा अनुभवण्यासाठी यंदा पर्यटकांची संख्या वाढू लागली आहे..सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प कोल्हापूर, सांगली, सातारा व रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या सीमा भागात पसरला आहे. उंच डोंगरकडे, खोल दऱ्या, दोन धरणांचा पाणलोट, गर्द झाडी, लाल मातीच्या पायवाटा, जंगलातील वाडी-वस्ती, वासोटा किल्ला, तापोळा येथे पर्यटकांची गर्दी असते. सातारा, सांगली, कोल्हापूरच्या सीमेवर असलेल्या चांदोली अभयारण्यात अशी निसर्गसंपदा पाहण्याची संधी आहे..वन्यजीव विभागाने सांगली, कोल्हापूर सीमेवरील चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात पर्यटकांसाठी जंगल सफारीची सुविधा केली आहे. जवळपास २२ कि.मी. अंतराची तीन साडेतीन तासांची जंगल सफारी होते. पूर्वी क्वचित वन्यजीव दिसत होते. त्यामुळे पर्यटकांचा यथतथा प्रतिसाद होता..गेल्या वर्षभरात मात्र येथे वाघाच्या पावलांचे ठसे दिसू लागले, तर गेल्या सहा महिन्यात सोडलेले वाघ काही पर्यटकांना दिसू लागले. त्या वाघांना नावे ठेवली आहेत. त्याची माहिती माध्यमाव्दारे सर्व दूर पोहोचली. त्याचेही विशेष कुतूहल पर्यटकांना आहे. यातून चांदोली सफारीला प्रतिसाद वाढत आहे. यापूर्वी हजारो रुपये खर्चून शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून ताडोबा जंगलात वाघ पाहायला जावे लागत होते. अशा पर्यटकांना जवळच वाघ किंवा त्याच्या अस्तित्वाच्या खुणा पाहण्याची संधी आली..चांदोली वनपरिक्षेत्र किंवा अवतीभोवतीच्या परिसरात 'ब्लॅक पँथर' दिसल्याचे काही पर्यटक सांगत होते. काही वन कर्मचाऱ्यांनी तो पाहिला होता. मात्र, अधिकृतपणे 'ब्लॅक पँथर' प्रथमच सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. 'ब्लॅक पँथर'चा वावर असणे जंगल समृध्दीचे प्रतिक आहे. त्याचे संवर्धन करणे सर्वांची जबाबदारी आहे. पर्यटकांना खबरदारी घेऊन सुरक्षिततेचे नियम पाळूनच जंगल सफारीचा आनंद घेता येणार आहे.'-तुषार चव्हाण, क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प.