Bogus Voting Kolhapur : कोल्हापुरातील गडहिंग्लज नगरपालिकेत बोगस मतदान, दुसऱ्याच्या आधार कार्डचा वापर करून मतदानाचा प्रयत्न

Bogus Voting Attempt in kolhapur : गडहिंग्लग नगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक चारमधील मतदान केंद्रावर बोगस मतदानाचा प्रकार उघडकीस आला आहे. शिवराज शाळेच्या मतदान केंद्रात एका संशयिताने दुसऱ्याच्या नावाने मतदान करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उमेदवाराच्या प्रतिनिधीने तत्परता दाखवत त्याला आवर घातला. गुजर वसाहत येथील मतदाराच्या नावावर आधार कार्डचा वापर करून मतदानासाठी आलेल्या त्या व्यक्तीला पोलिंग एजंट भीमराव शिंदे यांनी ओळख पटवली. संशय वाढल्याने त्यांनी त्याला ताब्यात घेत पोलिसांच्या स्वाधीन केले..घटनेमुळे मतदान केंद्राबाहेर काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अधिकाऱ्यांनी तात्काळ परिस्थिती नियंत्रणात ठेवत मतदान सुरळीत सुरू केले. पोलिसांकडून या प्रकरणी पुढील कारवाई सुरू आहे. नगरपालिका निवडणुकीत निष्पक्ष मतदान होण्यासाठी प्रशासनाकडून कडक सुरक्षा उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. या प्रकारामुळे बोगस मतदान रोखण्यासाठी पोलिंग एजंट आणि कर्मचाऱ्यांची जागरूकता किती महत्त्वाची आहे हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे..मतदान केंद्रावर सुरक्षामतदानाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता.१) सायंकाळी सहापासून ते संपेपर्यंत मतदान केंद्रांभोवती विशेष सुरक्षा कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे. मतदान केंद्रापासून २०० मीटर परिसरात राजकीय पक्षांचे बुथ, प्रचार साहित्य आणि सर्व प्रकारची वाहने प्रतिबंधित असतील, तर १०० मीटर मर्यादेत मोबाईल फोन, कॉर्डलेस, वायरलेस सेट यांसारखी साधने बाळगणे व वापरणे मनाई आहे..Kolhapur Politics : कागलमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा! तृतीयपंथी उमेदवाराचा लिंबू, अंडी फेकल्याचा आरोप; १० नगरपरिषदा, ३ नगरपंचायतींसाठी मतदान सुरू.मतदान केंद्रातील प्रतिनिधींनाही मतदारांच्या गोपनीयतेचा भंग होईल अशी छायाचित्रे काढणे किंवा चित्रीकरण करण्यास मज्जाव करण्यात आला असून, या भागात कोणतीही शस्त्रे बाळगण्यावर बंदी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.