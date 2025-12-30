कोल्हापूर

Kolhapur Cricut Bench : कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये मोठे फेरबदल; वृषाली जोशी व आर. जी. अवचट यांची न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती

New Judge Appointments : मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील विविध खंडपीठे आणि सर्किट बेंचमधील न्यायमूर्तींच्या बदल्यांचे आदेश जाहीर केले
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, एस. जी. चपळगावकर आणि शिवकुमार डिगे यांच्या आज बदल्या झाल्या. त्यांच्या ठिकाणी वृषाली जोशी आणि आर. जी. अवचट यांची नियुक्ती झाली आहे.

