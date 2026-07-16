Kolhapur Dowry death case : जन्मताच संघर्ष! आईने जीवन संपवलं बापावर हुंडाबळीचा गुन्हा; अस्मिताच्या मुलीचे संगोपण चुलत सासू करणार, पोलिसांचेही डोळे पाणावले

Dowry case Kolhapur : जन्माला येऊन महिनाही न झालेल्या चिमुकलीच्या आयुष्यात लागोपाठ आघात आले. जन्मदात्या आईच्या आत्महत्येने मायेचे छत्र हरपले, तर हुंडाबळीचा गुन्हा दाखल झाल्याने पित्याचा डोक्यावरील हातही दुरावला. मृत अस्मिता काटकरच्या माहेरच्यांनीही बाळाचा स्वीकार करण्यासाठी अद्याप होकार दिला नसल्याने आज बाळाला बाल कल्याण समितीसमोर आणण्यात आले. बाळाच्या पालन पोषणासाठी तिचा ताबा पालकांकडेच असणे गरजेचे आहे. अशावेळी अस्मिताच्या चुलत सासू-सासऱ्यांनी पुढाकार घेत आज त्या बाळाचा ताबा घेतला..अस्मिता काटकर आत्महत्या प्रकरणात पती, सासू-सासऱ्यासह नणंद अटकेत आहे. महिन्याच्या बाळाच्या संगोपनाचा प्रश्न पोलिसांसमोरही उभा होता. आज दुपारी बालकल्याण समितीसमोर संशयितांना बोलावले होते. बाळालाही यावेळी त्यांच्यासमोर आणले. समितीने बाळाच्या भविष्याचा विचार करून या प्रकरणाचा सखोल तपास होण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे; पण अशावेळी बाळाचा ताबा कोणाकडे द्यावा, यासाठी काटकर कुटुंबातील सदस्यांना आज बोलावले होते. अस्मिताच्या माहेरच्या मंडळींना बोलाविले जाणार असल्याचे समिती सदस्या ॲड. शिल्पा सुतार यांनी सांगितले..Kolhapur Gold Theft : कुटुंबीय तळमजल्यावर आजोबांच्या अंत्यविधीची तयारी करताना कोल्हापुरात ३० लाखांचे सोने चोरीला, चोरटा सीसीटीव्हीत दिसला पण....पोलिसांचे डोळे पाणावलेआज दुपारी संशयितांना बालकल्याण समितीच्या समोर हजर केले. यावेळी बाळाला घेऊन संशयित प्रतीकची मावशी व चुलती समितीसमोर आल्या. बाळाचा सांभाळ करण्याची तात्पुरती जबाबदारी संशयितांच्या चुलत भावाकडे व भावजयीकडे दिली. दुपारपासून या प्रक्रियेत असलेल्या पोलिसांनाही त्या बाळाचा चेहरा पाहून अश्रू रोखता आले नाहीत..संगोपनाची हमी...अभिजित काटकर व युगंधरा काटकर यांच्याकडे बाळ सुपूर्द करताना त्यांच्याकडून अर्ज घेण्यात आला. बाळाच्या वडिलांच्या संमतीने ताबा घेत असून, चांगल्या संगोपनाचे हमीपत्रही समितीने दोघांकडून घेतले. हा ताबा तात्पुरता असून, यावर समितीचेही लक्ष राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.