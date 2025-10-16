Kolhapur Crime News : सख्ख्या भावावर झाडली छऱ्याच्या बंदुकीतून गोळी, कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लजमधील घटना

Gadhinglaj Kolhapur Crime : भडगाव (ता. गडहिंग्लज) येथे शेतजमिनीच्या वादातून आज एकाने छऱ्याच्या बंदुकीतून सख्ख्या थोरल्या भावावर गोळीबार केला. त्यात सुरेश कलाप्पा हेब्बाळे जखमी झाले. त्यांच्या घराजवळ दुपारी साडेबाराच्या सुमारास हा प्रकार घडला. याप्रकरणी त्यांचा लहान भाऊ व संशयित चंद्रकांत कलाप्पा हेब्बाळे याच्याविरोधात पोलिसांनी गोळीबाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला..याबाबतची पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः सुरेश व चंद्रकांत यांच्यात शेतीचा वाद आहे. सुरेश हा दुसऱ्यांच्या शेतात सोयाबीन कापायला गेला होता. दुपारी साडेबाराच्या सुमारास तो घरी पाणी पिण्यासाठी आला. ती संधी साधून रागाच्या भरात चंद्रकांतने घराच्या छतावरून छऱ्याच्या बंदुकीतून त्याच्या पाठीत गोळी झाडली. त्यात सुरेश जखमी झाले. त्यांना येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले होते..Kolhapur Sex Racket : कोल्हापुरात वेश्या व्यवसाय चालवणारी टोळी गजाआड, अपार्टमेंटमध्ये पोलिसांनी छापा टाकताच....दरम्यान, चंद्रकांत पशुवैद्यकचा व्यवसाय करतो, तर सुरेश शेतीसह गवंडी कामावर जातात. सामानगड रस्त्यावरील शेतात त्यांचे घर आहे. भाऊबंदकीतून पाठीमागून मोठ्या भावावर गोळी झाडल्याच्या घटनेने गावासह पंचक्रोशीत खळबळ उडाली आहे. उपजिल्हा रुग्णालयातून वर्दी आल्यानंतर पोलिसांनी प्रत्यक्ष जखमीची फिर्याद घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.