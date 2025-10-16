कोल्हापूर

Kolhapur Crime News : सख्ख्या भावावर झाडली छऱ्याच्या बंदुकीतून गोळी, कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लजमधील घटना

Crime news Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज येथे सख्ख्या भावावर छऱ्याच्या बंदुकीतून गोळी झाडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कौटुंबिक वादातून ही घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज येथे सख्ख्या भावावर छऱ्याच्या बंदुकीतून गोळी झाडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली

Gadhinglaj Kolhapur Crime : भडगाव (ता. गडहिंग्लज) येथे शेतजमिनीच्या वादातून आज एकाने छऱ्याच्या बंदुकीतून सख्ख्या थोरल्या भावावर गोळीबार केला. त्यात सुरेश कलाप्पा हेब्बाळे जखमी झाले. त्यांच्या घराजवळ दुपारी साडेबाराच्या सुमारास हा प्रकार घडला. याप्रकरणी त्यांचा लहान भाऊ व संशयित चंद्रकांत कलाप्पा हेब्बाळे याच्याविरोधात पोलिसांनी गोळीबाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

