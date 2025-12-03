कोल्हापूर

Kolhapur Shocking Incident : हळद सुरू असताना चोरट्यांनी घर फोडलं, मुलीसाठी आयुष्यभर कमावलेलं काही क्षणात गमावलं; हिरे, सोनं, पैसे सगळचं गायब...

Loot Gold Diamonds : हळदीचा आनंद सोहळा सुरू असतानाच चोरट्यांनी बंद घर फोडून हिरे, सोनं आणि नगदी असा मोठा ऐवज लंपास केला. मुलीसाठी आयुष्यभर साठवलेली संपत्ती काही मिनिटांत गायब झाल्याने कुटुंबावर शोककळा.
Crime Shocking Incident kolhapur : मुलीच्या हळदी समारंभासाठी गेलेल्या कुटुंबीयांच्या घराचा कडीकोयंडा उचकटून चोरट्यांनी सात लाखांच्या ऐवजावर डल्ला मारला. पाच तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने, हिऱ्याचे दोन हार, रोख २५ हजार असा ऐवज चोरीस गेल्याची फिर्याद रवींद्र नारायण कदम (वय ६४, रा. मंगळवार पेठ) यांनी जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात दिली. सोमवारी सायंकाळी सहा ते रात्री दहाच्या दरम्यान ही चोरी झाली.

