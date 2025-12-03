Kolhapur Shocking Incident : हळद सुरू असताना चोरट्यांनी घर फोडलं, मुलीसाठी आयुष्यभर कमावलेलं काही क्षणात गमावलं; हिरे, सोनं, पैसे सगळचं गायब...

Crime Shocking Incident kolhapur : मुलीच्या हळदी समारंभासाठी गेलेल्या कुटुंबीयांच्या घराचा कडीकोयंडा उचकटून चोरट्यांनी सात लाखांच्या ऐवजावर डल्ला मारला. पाच तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने, हिऱ्याचे दोन हार, रोख २५ हजार असा ऐवज चोरीस गेल्याची फिर्याद रवींद्र नारायण कदम (वय ६४, रा. मंगळवार पेठ) यांनी जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात दिली. सोमवारी सायंकाळी सहा ते रात्री दहाच्या दरम्यान ही चोरी झाली..याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, एसटी खात्यातून सेवानिवृत्त झालेले रवींद्र कदम यांच्या मुलीचा हळदी समारंभ सोमवारी सायंकाळी होता. सायंकाळी घर बंद करून सर्वजण कणेरीवाडी येथील कार्यालयात गेले होते. हळदीचा समारंभ आटोपून सर्वजण रात्री दहाच्या सुमारास परतले. चोरट्यांनी दरवाजाची कडी उचकटून आत प्रवेश करत बेडरूममधील सोन्याचे दागिने चोरून नेल्याचे समोर आले..लग्नघरात चोरीमुळे चिंता....कदम यांच्या मुलीचा लग्न सोहळा आज होता. या धामधुमीत चोरट्यांनी सोमवारी रात्री घरातील दीड तोळे वजनाच्या चार अंगठ्या, सात ग्रॅमची सोनसाखळी, अर्धा तोळ्याच्या कानातील रिंगा, अर्धा तोळ्याचे मंगळसूत्र, अर्धा तोळ्यांचे पेडंट, सोन्याची मुदी, दीड लाख रुपये किमतीचे हिऱ्याचे हार व रोख २५ हजार रुपये असा ऐवज चोरीस गेला. आनंदाचा सोहळा सुरू असतानाच झालेल्या चोरीने घरात चिंतेचे वातावरण होते..Kolhapur Crime : दोन चाकीच्या डिकीत पैसे ठेवून मोबाईलवर बोलत होता, एक मिनीटातचं चोराने १ लाख रुपये चोरलं, सीसीटीव्ही फुटेज समोर.कटावणीने उचकटली तिजोरी...पोलिसांना घटनास्थळी बांधकामासाठी वापरण्यात येणारी एक कटावणी मिळाली आहे. याच कटावणीने तिजोरी, कपाटाचे कुलूप तोडण्यात आले आहे. कटावणीसोबत फिरणाऱ्या संशयिताचे चित्रीकरणही परिसरातील काही सीसीटीव्हीमध्ये मिळाले असून, संशयिताचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.