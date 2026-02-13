गडहिंग्लज : मोठ्या प्रमाणात मागणी असणाऱ्या ‘ब्याडगी’ मिरचीचा यंदा अजूनही स्थानिक बाजारात पत्ता नाही. मकर संक्रांतीला सुरू होणाऱ्या या मिरचीची अजूनही एका पोत्याचेही आवक नसल्याने स्थानिक मिरची बाजारपेठेत चिंतेचे वातावरण आहे..दरम्यान, अजूनही ब्याडगीच्या आवकेची अपेक्षा व्यावसायिकांतून व्यक्त होत असली तरी दुपटीने वाढलेल्या दराच्या चर्चेने ग्राहकांना ही मिरची झोंबत आहे. दरवर्षी जवारी (संकेश्वरी) मिरचीच्या दराचा तडका ग्राहकांना सोसवत नव्हता. यंदा या मिरचीचे दर टप्प्यात आहेत. परंतु, ३५० ते ५०० पर्यंत असणारी ब्याडगीने यंदा दरात दुपटीने हनुमान उडी घेतली आहे..थंडीची चाहूल लागताच बाजरी, ज्वारीला मागणी.मुळात गडहिंग्लजची मिरची बाजारपेठ जवारी आणि ब्याडगी जातीच्या मिरचीवर अधिक अवलंबून आहे. दरवर्षी नोव्हेंबरपासून जानेवारीपर्यंत जवारीचा तर मकर संक्रांतीपासून ब्याडगी मिरचीच्या आवकेचा बहर असतो. यंदा मात्र फेब्रुवारी निम्म्यावर आला तरी अजून ब्याडगीचा पत्ता नाही. यामुळे मिरची बाजारावर संकट कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे..‘गोंडल’ने खाल्ले मार्केट सलग दोन ते तीन वर्षे गुजरातची ‘गोंडल’ मिरची येथील बाजारात दाखल झाली. या बाजारात त्याचे ‘ब्याडगी’ मिरची म्हणूनच मार्केटिंग झाले. मूळ कर्नाटकातील ब्याडगीपेक्षा या गोंडलचे दर कमी असल्याने स्थानिक मार्केट या मिरचीने खाले. परिणामी मूळ ब्याडगी गावातील मिरचीचा उठाव झाला नाही. .दरवर्षी एक ते दोन लाखापर्यंत ब्याडगीचे पोती उत्पादन होणाऱ्या या गावात यंदा अवघे ७० हजार ते लाखभर पोत्यावर येऊन ठेपले आहे. शीतगृहातील ब्याडगीचा शिल्लक साठाही संपुष्टात आल्याने यंदाच्या नव्या मिरचीवर ताण आला आहे. परिणामी आवक घटून जागेवरच ७०० रुपये किलोने ही मिरची पदरात पडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, गुजरातची गोंडल मिरचीचे उत्पादनही अधिक पावसाने अगदीच कमी आहे..Nanded News : शेवग्याने गाठला दोनशे रुपयांचा भाव! मासिक बजेट झाले विस्कळीत.गडहिंग्लजमधील मिरची आवककर्नाटकातील हावेरी जिल्ह्यातील ब्याडगी गावच्या नावावरूनच मिरचीला तेच नाव पडले आहे. ब्याडगीच्या सिजेंडा व केडीएल या दोन जातीसह आंध्र प्रदेशमधून तेजा, गरूडा आणि स्थानिक पायसी व स्थानिकसह कर्नाटक सीमाभागातून जवारी या प्रसिद्ध मिरचीची येथील बाजारात आवक होते. वर्षाला सरासरी २ हजार ब्याडगी मिरची पोतींची आवक होते. यंदा त्याची सुरूवातच नसल्याने आवकेत घट येऊन दरवाढीची शक्यता अधिक आहे..जवारीची चव व ब्याडगीच्या लालभडक रंगामुळे या दोन्हीचे मिश्रण करून ग्राहक पूड तयार करतात. त्यामुळे ब्याडगी व जवारी मिरचीला स्थानिक बाजारात मोठी मागणी असते. परंतु यावर्षी अजूनही ब्याडगीची आवक सुरू नाही. काही कालावधीनंतर आवक होण्याची शक्यता असली तरी दर वाढण्याची शक्यता आहे.- राजन जाधव, मिरची व्यावसायिक.दृष्टिक्षेपात लाल मिरचीचे दर...(रुपये प्रतिकिलो)मिरची जात वर्ष २०२५ चे दर वर्ष २०२६ चे संभाव्य दरसिजेंडा ब्याडगी २५० ते ४०० ४०० ते ६००केडीएल ब्याडगी ४०० ते ५०० ७०० ते ९००काश्मिरी ४०० ते ६०० ८०० ते १०००तेजा १५० ते २०० २०० ते ३५०गरूडा १२० ते १८० ३०० ते ४००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.