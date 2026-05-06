Kolhapur Cafe Illegal Raid : ‘कॅफे’त वाढदिवसाचा नावाखाली नाजूक विषयांना पाठबळ; कोल्हापुरात कॅफेत चटई, उशी, सोफासेट पाहून पोलिसही अचंबीत

Kolhapur police raid cafe : कॅफेमध्ये वाढदिवस साजरा करण्यास देण्याच्या नावाखाली अश्लील चाळ्यांना मदत करण्याचा प्रकार उघडकीस आला. एकाच फ्लॅटमध्ये चटई लावून वेगवेगळे विभाग केल्याचेही निदर्शनास आले. जुना राजवाडा पोलिसांनी या कॅफेवर छापा टाकून चालकांवर गुन्हा दाखल केला. ओम राजेंद्र थोरात (वय २४, रा. तेली गल्ली, शुक्रवार पेठ) व स्वराज अरुण पाटील (२५, रा. नाना पाटीलनगर) अशी त्यांची नावे आहेत..याबाबत अधिक माहिती अशी, शिरोली अत्याचार प्रकरणासह शहरातील प्रेमीयुगुलांकडून कॅफेचा अश्लील चाळ्यांसाठी वापर होत असल्याचे वास्तव समोर आले. यानंतर जुना राजवाडा पोलिसांनी त्यांच्या हद्दीतील वेगवेगळ्या कॅफेंवर कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे..बिंदू चौकजवळच्या जैन गल्लीत असलेल्या एका कॅफेवर पोलिसांनी छापा टाकला. याठिकाणी कॅफेच्या वरील मजल्यावर सोफे, उशा ठेवून त्यांच्यामध्ये चटईने वेगवेगळे विभाग बनविण्यात आल्याचे दिसून आले. आडोसा तयार करून प्रेमीयुगुलांना अश्लील चाळ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रकार असल्याने संबंधितांविरोधात कलम १६८ चे उल्लंघन केल्याचा गुन्हा नोंदविला..केवळ एकाच पोलिस ठाण्याकडून कारवाईजुना राजवाडा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक किरण लोंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आतापर्यंत बाराहून अधिक कॅफे, लॉजवर कारवाई करण्यात आली. शिरोली अत्याचार प्रकरणानंतर जिल्ह्यातील वातावरण ढवळून निघाले असताना अन्य कोणत्याच पोलिस ठाण्याकडून खबरदारीची उपाययोजना होताना दिसत नाही.