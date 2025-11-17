Kolhapur News: नेत्यांच्या ‘सावधानते’चा साईड इफेक्ट! माघारीवेळी उमेदवारांची डोकेदुखी वाढली

चंदगड: कोणाला थांब म्हणायचे तर तो विरोधी गटातून उमेदवारी घेईल या भीतीने नेत्यांनी सावधानता म्हणून गोपनीयता बाळगल्याने त्याच्या गटातील इच्छुकांनी ऐनवेळी अडचण नको म्हणून उमेदवारी अर्ज भरले आहेत, तर काही नेत्यांनी आपल्या गटाच्या सर्वच इच्छुकांना उमेदवारी अर्ज भरायला लावले आहेत. .मात्र, हीच सावधानता अर्ज माघारीवेळी डोकेदुखी ठरणार आहे. अपक्ष म्हणून अर्ज भरताना पाच सुचकांचा खर्च इच्छुकांच्या अंगावर पडला आहे. आघाडीची अंतिम रचना आकाराला आल्यावर अशा इच्छुकांना माघार घ्यायला लावताना त्याने केलेला खर्च कोणाच्या अंगावर टाकायचा असा प्रश्न आहे. या सर्व बाबी निस्तरताना नेत्यांना डोकेदुखी होणार आहे..Dhule Election : धुळ्यातील निवडणुकीचा 'वेट अँड वॉच' मोड; एबी फॉर्मसाठी पक्षांचा अभ्यास सुरू!.प्रभागामध्ये सामाजिक कार्यातून एखाद्याने लोक जोडलेले आहेत. काही ठिकाणी भावकीचा गोतावळा मोठा आहे. जातीय समिकरणांचाही मतदानावर परिणाम करणारा आहे. याचेच आडाखे बांधून इच्छुक निवडणुकीत उतरले आहेत. आपापल्या पक्ष, गटाच्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी आपणच कसे प्रथम दावेदार आहोत हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. .काही इच्छुकांची उमेदवारी निश्चित असली तरी अनेकांसाठी अजूनही धाकधूक आहे. नेत्यांनी मुलाखतीमध्ये इच्छुकांचा मानस जाणून घेतला असला तरी तूर्तास एखाद्याला शब्द दिला तर दुसरा नाराज होणार, ही नाराजी मतदानावर परिणाम करणार म्हणून सावधानता बाळगली आहे. काही ठिकाणी इच्छुकांनीच ऐनवेळी उमेदवारी अर्ज भरला नाही म्हणून नेत्याला आपल्याला डावलण्याची संधी मिळू नये याची खबरदारी घेतली आहे, .Zilla Parishad Election: सर्वच गट सर्वसाधारण सुटल्याने इच्छुकांची भाऊगर्दी; युती, आघाडीकडे सर्वांचे लक्ष .तर काही इच्छुकांनी नेत्यांची परवानगी घेऊन अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरले आहेत. अशा अर्जासोबत पाच सूचक अर्ज लागतात. त्यांची घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर शासकीय थकबाकी नसल्याचे दाखले जोडावे लागतात. ज्यांच्या सुचकांची थकबाकी आहे ती उमेदवारांनी भरल्यामुळे शेवटच्या क्षणी नेत्याने डावलले तर हा खर्च कोठून काढायचा असा त्यांचा प्रश्न आहे. .ज्याला उमेदवारी मिळेल त्याने तो करायचा म्हटला आणि त्याच्याच गटातील तीन, चार जणांना माघार घ्यायला लावली असेल तर हा खर्च करून निवडणुकीत किती खर्च करायचा असाही पेच आहे. उमेदवारी अर्ज भरलेल्यापैकी काहींनी थेट प्रचारालाही सुरुवात केली आहे. पक्ष, गटाकडून उमेदवारी जाहीर होईपर्यंतचा कालावधी वाया जाऊ नये म्हणून त्यांनी आपापल्या परीने मतदारांच्या गाठीभेटी सुरू केल्या आहेत. .आर्थिक, जातीय समीकरणेही महत्त्वाचीप्रभागातील सामाजिक काम करणारे कार्यकर्ते आर्थिक आणि जातीय समीकरणात मागे पडत असतील तर उमेदवारीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत. नेत्यांकडून हे दोन निकष महत्त्वपूर्ण मानल्याने सर्वसामान्य कार्यकर्ता अडगळीत पडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.