Agriculture Cashew Production : हवामान बदलाचा काजूवर परिणाम, ४० टक्के उत्पादन घटणार; चंदगड, कोकणातील शेतकरी अडचणीत, दरात वाढ होण्याची शक्यता

Chandgad agriculture news : (रणजित कालेकर) : काजू पिकाला यंदा पोषक हवामान दिसत नाही. हवामानातील बदलामुळे काजू पिकावर परिणाम झाला आहे. यामुळे उत्पादनात सुमारे ४० टक्केहून अधिक घट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काजूचा हंगाम सुरू होउन दोन महिने लोटले तरी बाजारात म्हणावी तशी काजूची आवक झालेली दिसत नाही. आदीच शेतकऱ्यांसमोर विविध संकटे असताना आणखी एक संकट उभे टाकले आहे. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शासनाकडे काजू पिकाला नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी केली आहे..तापमानातील अनियंत्रित चढ-उतार, अवकाळी पाऊस, ढगाळ हवामान, दाट धुके अनुभवायास मिळत आहेत. यामुळे यंदा काजू पिकाला पोषक वातावरण नाही. याचा थेट परिमाण फळ पिकांवर होत आहे. पहिला भर फेब्रुवारी महिन्यात आला. त्यानंतर दुसरा भर म्हणावा तसा आलेला नाही. काजूच्या मोहोरावर विपरीत परिणाम झाला आहे. मोहोर सुकत आहे. काही काजू बागांत तर मोहोर करपला आहे..खोड किड व खोड पोकरणारी अळीचे प्रमाण वाढल्याने झाडाची मर होत आहे. एकंदरीत उत्पादन देणारी झाडे नष्ट होत आहेत. त्याचबरोबर वाढत्या तपमानामुळे फळांची पक्वता लवकर होत असून, दर्जदार काजू बी तयार होताना दिसत नाही. गतवर्षीपेक्षा चालू वर्षी काजू बीला चांगला दर मिळत आहे. सध्या १७० रुपयेपर्यंत दर आहे. काजू उत्पादन कमी झाल्याने शुक्रवारी आठवडी बाजारातही काजूची आवक मंदावलेली दिसून आली..काजू कारखानादारांसमोर दुहेरी संकटजागतिक युध्दामुळे परदेशी काजू बी भारतात येण्यावर निर्बंध आले आहेत. तसेच हवामानातील बदलामुळे स्थानिक काजू बीचे उत्पादन घटले आहे. यामुळे काजू कारखानदारसमोर कच्चामाल उपलब्ध करण्याचे संकट निर्माण झाले आहे.