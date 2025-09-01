इचलकरंजी : कबनूर (ता.हातकणंगले) येथे रेकॉर्डवरील गुन्हेगार वैभव पुजारी खुनी हल्ल्याप्रकरणी मुख्य संशयित विजय ऊर्फ बंडा सर्जेराव शिंदे (वय ४२, रा. शिंदे गल्ली, दानोळी, ता. शिरोळ) याला शिवाजीनगर पोलिसांनी अटक केली. फिल्मीस्टाईलने पाठलाग करत त्याला ताब्यात घेताना झालेल्या झटापटीत तीन पोलिस कर्मचारी जखमी झाले. पोलिसांनी जखमी अवस्थेत असतानाही त्याला ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात आणले..Maratha Reservation:'जेवण घेऊन जाणारी वाहने पोलिसांनी रोखली'; मुंबई येथे माजी आमदार विक्रम सावंत, पोलिसांच्यामध्ये वाद .सुकुमार बरगाले, बाळकृष्ण सूर्यवंशी व सद्दाम सनदी अशी जखमी पोलिस कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. त्यांच्यावर आयजीएम रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. दरम्यान, अटक केलेल्या शिंदे याला आज पोलिसांनी न्यायालयात हजर केले असता तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. शिंदे हाही रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून, त्याच्यावर कर्नाटकातील अथणी आणि जयसिंगपूर पोलिस ठाण्यात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत..दानोळीचा बंडा शिंदे, चंदुरचा मयूर पुजारी, तिळवणीचा ओंकार पुजारी, उदगावचा शुभम बोरसे आणि इचलकरंजीचा राहुल कांबळे या पाच जणांनी वैभव पुजारी याच्यावर तलवारीने हल्ला करून गंभीर जखमी केले. याप्रकरणी मयूर पुजारी, ओंकार पुजारी आणि राहुल कांबळे यांना यापूर्वीच अटक केली आहे. उर्वरित शुभम बोरसे, बंडा शिंदे या संशयितांचा शोध सुरू होता.यातील बंडा शिंदे गेल्या सव्वा महिन्यांपासून पोलिसांना गुंगारा देत होता. दरम्यान, शनिवारी (ता.३०) रात्री पोलिस पथक शिंदे याला अटक करण्यासाठी दानोळी येथे पोहोचले. अटक करताना झटापटी झाली. यावेळी बरगाले, सूर्यवंशी व सनदी हे तीन पोलिस जखमी झाले. आज शिंदेला न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्याला तीन दिवस पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. याप्रकरणातील आणखी एका संशयिताचा शोध सुरू आहे..Chandrashekhar Bawankule: मनोज जरांगेंना जनता धडा शिकवणार; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचा इशारा.पोलिसाचा गोठा, मित्र आणि हल्लावैभव पुजारी पोलिस कर्मचारी आसिफ कलायगार यांच्या मालकीच्या जनावरांच्या गोठ्यात मजूर म्हणून काम करत होता. वैभव आणि अटकेतील मुख्य संशयित बंडा शिंदे हे मित्र असून, दोघेही रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहेत. त्यामुळे ही गुन्हेगारी घटना केवळ खुनी हल्ल्यापुरती मर्यादित नाही. त्यामुळे या गुन्ह्याचा तपास सध्या वेगळ्या मार्गाने सुरू असून, याप्रकरणाची गंभीरता आणि गुंतागुंत वाढली आहे. करण्यात आले होते. गणरायाला जल्लोषी वातावरणात निरोप देण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.