Kolhapur Jilha Parishad : करवीरमध्ये जल्लोष, हातकणंगलेत निराशा; चंदगड भुदरगडमध्ये महिलाराज, गडहिंग्लजमध्येही दिलासा

Kolhapur Mini Vidhansabha : मिनी विधानसभा समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेचे सर्वाधिक १२ गट असलेल्या करवीरमध्ये सात गट खुले, तीन खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी; तर दोनच गट ओबीसी प्रवर्गातील महिलांसाठी खुले झाल्याने जल्लोष पाहायला मिळाला. याउलट ११ गट असलेल्या हातकणंगलेतील तब्बल आठ गटांवर विविध प्रवर्गांसाठी; तर खुल्या तीन पैकी दोन गटांवर त्याच प्रवर्गातील महिलेचे आरक्षण पडले आहे. यामुळे काही गट खुले राहतील या आशेवर असलेल्या इच्छुकांत निराशा पाहायला मिळाली..दरम्यान, भुदरगडमधील चारही गट महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित राहिले, यापैकी तीन गट खुल्या प्रवर्गातील तर एक ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी खुला राहिला. अशीच स्थिती चंदगडमध्ये आहे, याठिकाणी चारपैकी दोन गट खुल्या तर दोन गट ओबीसी प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित राहिल्याने या दोन तालुक्यांत महिलाराज येणार हे निश्चित झाले. गडहिंग्लजमधील एक ओबीसीसाठी तर तीन खुले तर एक खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित राहिल्याने इच्छुकांना थोडासा दिलासा मिळाला..जिल्हा परिषदेच्या ६८ गटांवरील आरक्षण आज सोडत पद्धतीने निश्चित करण्यात आले. यापैकी ३४ गट त्या-त्या प्रवर्गातील संख्येनुसार महिला प्रवर्गासाठी सोडत पद्धतीने निश्चित करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती ताराराणी सभागृहात जिल्हाधिकारी अमोल येडगे आणि उपजिल्हाधिकारी डॉ. संपत खिल्लारी यांच्या उपस्थितीत सकाळी ११ पासून दुपारी दीडपर्यंत सोडत प्रक्रिया सुरू होती. यात खुल्या प्रवर्गासाठी २१, खुल्या महिला प्रवर्गासाठी १९, ओबीसी प्रवर्गासाठी नऊ, याच प्रवर्गातील महिलांसाठी नऊ, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलांसाठी पाच तर अनुसूचित जातीसाठीचे चार प्रवर्ग निश्चित करण्यात आले..चंदगड, भुदरगडमध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी एकही गट आरक्षित राहिला नाही; पण खुल्या महिला प्रवर्गासाठी सर्वाधिक गट आरक्षित राहिल्याने खुल्या प्रवर्गातून लढू इच्छिणाऱ्यांच्या पदरी निराशा आली. मात्र, त्यांच्याकडून आता सौभाग्यवतींना रिंगणात उतरण्याची तयारी सुरू झाली आहे. शिरोळ तालुक्यातील ७ गटांपैकी एक सर्वसाधारण महिला आणि सर्वसाधारण असे दोन, आजरा तालुक्यातील दोन पैकी उत्तूर आणि पेरणोली हे दोन्ही गट खुले झाले आहेत. गडहिंग्लजमध्ये पाचपैकी हलकर्णी, भडगाव आणि नेसरी खुला, गिजवणे सर्वसाधारण महिलांसाठी व कसबा नूल हा गट ओबीसीसाठी आरक्षित झाला आहे..महिलांना ५० टक्के आरक्षणजिल्हा परिषदेच्या गटांच्या आरक्षणासाठी जिल्ह्यातील कानाकोपऱ्यातील नेते, कार्यकर्ते, इच्छुक जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित होते. दरम्यान, महिलांना जिल्हा परिषदेत पन्नास टक्के आरक्षण असताना हे आरक्षण जाहीर होत असताना सभागृहात अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त एकही महिला उपस्थित नव्हती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे कामकाज महिलांकडून चालवले जाईल का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.नांदणी अनुसूचित जमाती महिलेसाठी आरक्षितलोकसंख्येच्या निकषावर अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची संख्या सर्वाधिक असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार शिरोळ तालुक्यातील नांदणी गट हा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवण्यात आला. या प्रवर्गासाठी एकच गट आरक्षित राहिल्याने या संदर्भात आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार यापूर्वी जिल्ह्यात या प्रवर्गासाठी एखादा गट आरक्षित असेल; तर नव्या आरक्षणात तो गट याच प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित ठेवावा. त्यानुसार त्या प्रवर्गासाठी अनुसूचित जमातीच्या महिलेचे आरक्षण निश्चित केले असल्याचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितले..Kolhapur Reservation: कोल्हापूर जिल्हा परिषद गट व गणनिहाय आरक्षण जाहीर; नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता.अशी झाली आरक्षण प्रक्रियासुरुवातीला ६८ गटांपैकी लोकसंख्येच्या निकषानुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे गट निश्चित करण्यात आले. त्यात हातकणंगले तालुक्यातील सहा, शिरोळमधील दोन व कागलमधील एक गट निघाले.त्यानंतर उर्वरित ५९ गटांतून ओबीसी प्रवर्गाचे १८ गट सोडत पद्धतीने निश्चित करण्यात आले.त्यानंतर अनुसूचित जातीच्या नऊ गटांतून पाच याच जातीच्या महिला प्रवर्गाचे आरक्षण सोडत पद्धतीने काढण्यात आले.ओबीसीच्या १८ गटांमधून याच प्रवर्गातील महिलांच्या नऊ गटांचे आरक्षण सोडत पद्धतीने निश्चित करण्यात आले.राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार आणि लोकसंख्येच्या निकषावर नांदणी हा गट अनुसूचित जमातीसाठी निश्चित करण्यात आला.वरील प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर उरलेल्या खुल्या प्रवर्गातून १९ गटांवर खुल्या प्रवर्गातील महिलांचे आरक्षण सोडत पद्धतीने निश्चित करण्यात आले.या सर्व सोडतीनंतर २१ गट हे खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित राहिल्याचे स्पष्ट झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.