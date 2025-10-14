कोल्हापूर

Kolhapur Jilha Parishad : करवीरमध्ये जल्लोष, हातकणंगलेत निराशा; चंदगड भुदरगडमध्ये महिलाराज, गडहिंग्लजमध्येही दिलासा

Kolhapur ZP : कोल्हापूर जिल्हा परिषद आरक्षण सोडतीनंतर करवीरमध्ये जल्लोष, हातकणंगलेत निराशा, तर भुदरगडमध्ये महिलाराज आणि गडहिंग्लजला दिलासा मिळाल्याची राजकीय चर्चा सुरू आहे.
करवीरमध्ये जल्लोष, हातकणंगलेत निराशा; चंदगड भुदरगडमध्ये महिलाराज, गडहिंग्लजमध्येही दिलासा

Kolhapur Mini Vidhansabha : मिनी विधानसभा समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेचे सर्वाधिक १२ गट असलेल्या करवीरमध्ये सात गट खुले, तीन खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी; तर दोनच गट ओबीसी प्रवर्गातील महिलांसाठी खुले झाल्याने जल्लोष पाहायला मिळाला. याउलट ११ गट असलेल्या हातकणंगलेतील तब्बल आठ गटांवर विविध प्रवर्गांसाठी; तर खुल्या तीन पैकी दोन गटांवर त्याच प्रवर्गातील महिलेचे आरक्षण पडले आहे. यामुळे काही गट खुले राहतील या आशेवर असलेल्या इच्छुकांत निराशा पाहायला मिळाली.

