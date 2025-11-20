कोल्हापूर

Chandagad News: चंदगड नगरपंचायतीला पाच वर्ष पूर्ण, अद्याप प्रश्न तसेच...

Chandgad West Managment Problem: सांडपाणी थेट ताम्रपर्णीत, कचरा प्रकिया ठप्प; बाजारपेठेसह रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा प्रश्न गंभीर.
Chandgad West Managment Problem

Chandgad West Managment Problem

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चंदगड: हे इंग्रजांच्या काळापासून प्रशासकीय ठिकाण. त्या काळात बांधलेल्या इमारती आजही आपल्या वेगळ्या अस्तित्वाकडे लक्ष वेधून घेतात. घनदाट जंगलाने व्यापलेल्या कोकण सीमेवरील या गावाला निसर्गाचे वरदान लाभले आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
water
Chandgad
Nagar Panchayat Group
Management System
delay work
Road conditions and repairs

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com