Kolhapur Election: चंदगडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादींच्या आघाडीत काँग्रेसचा ‘हात’; राजर्षी शाहू आघाडीचा विजयाचा बिगुल!

चंदगड: येथील नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गट व उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाची दोन दिवसांपूर्वी गडहिंग्लज येथे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत आघाडी जाहीर झाली..त्यापाठोपाठ या आघाडीत आता काँग्रेसही सहभागी झाली आहे. आज येथे माजी आमदार राजेश पाटील, काँग्रेसचे गोपाळराव पाटील, एम. जे. पाटील आदींनी एकत्रीत पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली..Kolhapur News: काँग्रेसलाही सोबत घेण्याच्या हालचालींना वेग; ठाकरे गटाचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता.माजी आमदार पाटील म्हणाले, 'दोन दिवसांपूर्वीच समविचारी म्हणून काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना विचारणा केली होती. मात्र, वरिष्ठांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानुसार आज या पक्षाचे गोपाळराव पाटील, विक्रमसिंह चव्हाण-पाटील, तात्यासाहेब देसाई यांनी आपण पक्ष म्हणून आघाडीत सहभागी होत असल्याचे सांगितले. .दोन राष्ट्रवादीसह काँग्रेसची साथ मिळाल्याने आमची आघाडी भरभक्कम झाली आहे. विरोधी आघाडीशी ती ताकदीने लढत देईल. अशाच पद्धतीने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठीही आघाडी कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Zilla Parishad Election: सर्वच गट सर्वसाधारण सुटल्याने इच्छुकांची भाऊगर्दी; युती, आघाडीकडे सर्वांचे लक्ष .गोपाळराव पाटील म्हणाले, 'काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पूर्वीपासून युती धर्म आहे. त्यांची विचारधारा पुरोगामी आहे. त्याच मुद्यावर आम्ही एकत्र आलो आहोत. जागा वाटप झाल्या असून, लवकरच उमेदवार निश्चित केले जातील.'.विक्रमसिंह चव्हाण-पाटील म्हणाले, 'कॉंग्रेसचे जिल्ह्याचे नेते आमदार सतेज पाटील यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी या आघाडीला तातडीने होकार दर्शवला. राजर्षी शाहू आघाडी या नावाने तयार झालेली ही आघाडी निश्चितपणे विरोधी आघाडीला शह देईल..या वेळी दयानंद काणेकर, प्रवीण वाटंगी, राजेंद्र परीट, भैरू खांडेकर, सागर पाटील, भिकू गावडे, अभय देसाई, सदानंद आवटे, बाळासाहेब घोडके, अली मुल्ला आदी उपस्थित होते. संजय चंदगडकर यांनी स्वागत केले. शिवानंद हुंबरवाडी यांनी आभार मानले..गतवेळेप्रमाणेच आघाडींची रचनानगरपंचायतीच्या गतवेळच्या निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात सर्व पक्ष एकत्र आले होते. राज्याच्या राजकारणातील घडामोडींचा इथल्या राजकारणावरही परिणाम झाला. गटांमध्ये विभागणी झाली. विरोधी वातावरण तयार झाले. मात्र, पुरोगामी विचारधारेच्या मुद्यावर ते सर्वजण पुन्हा एकत्र आल्याने गतवेळचेच चित्र तयार झाले आहे. यावेळीही ही आघाडी बाजी मारणार का, याकडे लक्ष आहे.