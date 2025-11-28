कोल्हापूर

Kolhapur Politics : दिवसा नियोजन, रात्री जोडण्या; चंदगडच्या गल्लीगल्लीत निवडणूक तापवणारी गुप्त राजकीय व्यूहरचना!

Day Planning and Night Strategy : मतदानाची तारीख जवळ येईल तसतसे उमेदवार आणि समर्थकांची धाकधूक वाढू लागली आहे. दिवसभर मतांची गणिते जुळवायची. त्यासाठी काय करता येईल याचे नियोजन घालून रात्री तशी जोडणी लावली जात आहे.
Day Planning and Night Strategy

Day Planning and Night Strategy

sakal

सुनील कोंडुसकरसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चंदगड : मतदानाची तारीख जवळ येईल तसतसे उमेदवार आणि समर्थकांची धाकधूक वाढू लागली आहे. दिवसभर मतांची गणिते जुळवायची. त्यासाठी काय करता येईल याचे नियोजन घालून रात्री तशी जोडणी लावली जात आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
election
Chandgad
Campaign
Voter
Political Accountability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com