Kolhapur Politics : दिवसा नियोजन, रात्री जोडण्या; चंदगडच्या गल्लीगल्लीत निवडणूक तापवणारी गुप्त राजकीय व्यूहरचना!

चंदगड : मतदानाची तारीख जवळ येईल तसतसे उमेदवार आणि समर्थकांची धाकधूक वाढू लागली आहे. दिवसभर मतांची गणिते जुळवायची. त्यासाठी काय करता येईल याचे नियोजन घालून रात्री तशी जोडणी लावली जात आहे. .पाहुण्याचा पाहुणा, नातेवाईक, मित्र, घनिष्ट संबंध शोधून त्याच्याकरवी मतदारांवर प्रभाव पाडला जात आहे. एकेक मत महत्त्वाचे मानून तशा प्रकारचे नियोजन राबवले जात आहे. याच कारणामुळे रात्रीच्या प्रचार फेरीत परगावच्या नागरिकांचा सहभाग दिसून येत आहे..Kolhapur election: ऐन थंडीत राजकीय तापमान चढले! इच्छुकांकडून आश्वासनांचा पाऊस, मतदार मात्र विचारतायत 'काम कुठे?'.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा आखाडा हा एका अर्थाने एकमेकांवरील राग व्यक्त करण्याचा प्रसंग असतो. पाच वर्षांत सत्तेत असणाऱ्यांनी विविध कारणांनी कामात व्यत्यय आणलेला असतो..सत्तेत नसलेला मात्र गल्लीत पुढारपण करणाऱ्याने एखाद्या प्रसंगात अडवणूक केलेली असते. एखाद्या कामात मदतीला नकार दिलेला असतो. त्याशिवाय भाऊबंदकी, शेजारपणातून काही वेळा शत्रूत्व निर्माण झालेले असते..Kolhapur News : उसाच्या पिकातून थेट अंगणात गवा! गगनबावड्यातील जरगी गावात सकाळच्या घटनेने ग्रामस्थांचे हृदय थरथरले.तुझ्या गटारीचे सांडपाणी माझ्या दारातून वाहते इथपासून ते कोंबडी, कुत्री दारात आली यासारख्या क्षुल्लक मुद्द्यांवरून भांडणे झालेली असतात. मुलां-मुलांतील भांडणाचाही संदर्भ असतो. निवडणुकीच्या निमित्ताने हा राग व्यक्त करण्याची संधी असते. .अनेकदा निवडून येण्यापेक्षा समोरच्याला पाडण्याच्या हेतूने उमेदवार उभारलेला असतो. निवडून आल्यानंतर मासिक बैठकीलाही हजर न राहणारे यापूर्वी नागरिकांनी अनुभवले आहेत. ज्या प्रभागातून ते निवडून आले त्या प्रभागातील नागरिकही त्याला विसरून गेलेले असतात इतकी बेिफकीरी असणारेही असतात. .असे असले तरी निवडणूक काळात मात्र ईर्ष्येचा ज्वर वाढलेला असतो आणि नेमके तेच चित्र यावेळीही दिसून येत आहे. चारशे ते सहाशे मतांचा प्रभाग आणि तिथे तिरंगी, चौरंगी लढत असल्याने दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ अशी स्थिती आहे. .यातून मतांची जुळवणी करताना एकेक मत महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी त्याला वश कसे करावे याचे आडाखे घातले जात आहेत. संबंधित मतदाराचा, त्या कुटुंबाची कोणाशी जवळीक आहे. कोणाचा प्रभाव आहे हे हेरून त्याच्यावरच जबाबदारी दिली जात आहे. .अशा कामात आपल्याला महत्त्व दिले जातेय या प्रतिष्ठेपायी आजूबाजूच्या गावातील नातेवाईकही मोठ्या हौसेने कामाला लागले आहेत. त्यामुळे रात्रीच्या जोडण्या लावण्यासाठी गल्लीगल्लीतून त्यांचा वावर स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे..सहलींचे नियोजनउमेदवारांकडून मतदारांना विविध प्रकारच्या ऑफर सुरू आहेत. 'अर्थ'कारण हा मुद्दा आहेच. त्याशिवाय महिला मतदारांवर लक्ष केंिद्रत करून त्यांच्यासाठी देवदर्शन सहलींचे आयोजन केले जात आहे. .पुरुषांसाठी गोव्याच्या सहलीचे नियोजन आहे. मतदारांच्या इच्छेनुसार मतदानापूर्वी किंवा मतदानानंतर कधीही ते सहलीचा आनंद घेऊ शकतात. मतदान मात्र खात्रीशीर हवे अशी अपेक्षा आहे.